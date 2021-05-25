Haval Jolion со скидкой до 50 тыс. рублей и авансом от 5% в Газпромбанк Автолизинге

Posted 25 мая 2021,, 10:53
Published 25 мая 2021,, 10:53
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В рамках участия лизинговой компании в фирменной программе приоритетных продаж Haval Partner Leasing юридические лица и предприниматели могут приобрести новый автомобиль со скидкой до 50 тыс. рублей – выгода до 3% клиентам лизинговой компании за платежную дисциплину. Среди дополнительных преимуществ – компенсированная стоимость полиса каско в первый год эксплуатации транспортного средства и скидка на топливо сети АЗС «Газпромнефть».
В марте 2021 года марка Haval не только впервые вошла в Топ-10 по продажам на российском авторынке (и закрепила результаты месяцем позже), но и продемонстрировала максимальный рост среди производителей из первой десятки. С начала года своих владельцев нашли 9 559 кроссоверов и внедорожников Haval (+114%). Бестселлером марки является серия интеллектуальных среднеразмерных кроссоверов F7/F7x. Новая модель призвана занять место в компактном сегменте, хотя по своим габаритам (длина кузова достигает 4 472 мм) фактически сопоставима с представителями класса SUV-C.
Автомобили Haval традиционно богато оснащены. Даже базовая комплектация Comfort новинки Jolion по рекомендованной розничной цене 1 189 000 рублей включает в себя климат-контроль, датчики дождя и света, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, мультимедиасистему с 10-дюймововым сенсорным дисплеем и поддержкой Android Auto/Apple Carplay. Чтобы приобрести такой автомобиль, клиентам Газпромбанк Автолизинга достаточно предоставить паспорт гендиректора и ИНН организации, а также определиться с вариантом финансирования – с минимальным удорожанием, минимальными первоначальными затратами или минимальным ежемесячным платежом.
Максимально снизить ежемесячную нагрузку на бюджет предприятия до 12 982 рублей при финансовой аренде Haval Jolion можно, заключив договор на 5 лет и внеся в качестве аванса 49% от стоимости автомобиля. Выкупной платеж в этом случае равен 15%. После его внесения кроссовер переоформляется на лизингополучателя или физическое лицо. А суммарная экономия на налогах на прибыль и НДС для компаний на ОСНО составит 492 740 рублей.
Для лизингополучателей моделей Haval авансы снижены до минимальных 5%.
Значительной экономии при эксплуатации автомобилей Haval юридические лица и предприниматели смогут добиться при заправке по картам «ОПТИ 24» от «Газпром нефти». Совместная программа с Газпромбанк Автолизингом предполагает скидку на топливо до 7%.
Оставить заявку на лизинг Haval, рассчитав индивидуальные параметры финансирования на различные модели и модификации, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.