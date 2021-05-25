Haval Jolion со скидкой до 50 тыс. рублей и авансом от 5% в Газпромбанк Автолизинге

В марте 2021 года марка Haval не только впервые вошла в Топ-10 по продажам на российском авторынке (и закрепила результаты месяцем позже), но и продемонстрировала максимальный рост среди производителей из первой десятки. С начала года своих владельцев нашли 9 559 кроссоверов и внедорожников Haval (+114%). Бестселлером марки является серия интеллектуальных среднеразмерных кроссоверов F7/F7x. Новая модель призвана занять место в компактном сегменте, хотя по своим габаритам (длина кузова достигает 4 472 мм) фактически сопоставима с представителями класса SUV-C.