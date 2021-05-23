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Posted 23 мая 2021,, 03:17

Published 23 мая 2021,, 03:17

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Из пекла в стужу. Объявлена погода в Омске

23 мая 2021, 03:17
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. И он не перестает удивлять. Гроза, ветер, 40 градусов жары — все это ждет омичей.

Сегодня, 23 мая, температура воздуха днем поднимется до +34 градусов. Некоторым жителям региона повезет — местами пройдет кратковременный дождь. Ожидается гроза и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

Ночью, передают синоптики, резко похолодает, местами до +8. Ветер утихнет: 4-9 метров в секунду. Осадки сойдут на нет.

Новая неделя начнется с 35-градусной жары. Осадков не прогнозируют, а порывы ветра не превысят 11 метров в секунду. В ночь с понедельника на вторник вновь станет прохладно, до +10 градусов.

Самый «горячий» ближайший день — 25 мая. Столбик термометра поднимется до +40 градусов. И это без осадков, с порывами ветра не больше 12 метров в секунду.

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