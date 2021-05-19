Газпромбанк Автолизинг приступил к финансированию таксопарков

Posted 19 мая 2021,, 08:16
Published 19 мая 2021,, 08:16
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В рамах одно сделки юридические лица и предприниматели могут привлечь до 50 млн рублей для аренды новых и подержанных автомобилей большинства марок на срок до 36 месяцев. При этом в качестве аванса достаточно внести от 10% стоимости предмета лизинга.
Привлечь средства на обновление автопарка смогут компании, оказывающие услуги такси, проката или аренды в течение более одного года. Газпромбанк Автолизинг допускает усеченное страхование предметов лизинга (только тотальная гибель и угон), а также каско с применением франшизы. Стоимость страховки при этом распределяется на весь срок лизинга.
Обновить свои парки таксомоторные компании могут в том числе за счет подержанных автомобилей, ранее не использовавшихся в коммерческих перевозках.
«Такси - одна из наиболее быстрорастущих сфер автоперевозок. Постоянное пополнение парков в ней обусловлено высокими стандартами обслуживания и конкуренцией. При стабилизировавшемся среднем чеке за поездку и примерно равной стоимости услуг для клиента все важнее становятся комфорт и безопасность. Поэтому наша компания приняла решение помочь перевозчикам с обновлением их парков. Даже несмотря на небольшое снижение численности поездок пассажиров на такси в России в 2020 году (на 5,6%) из-за ограничительных мер в связи с пандемией, таксопарки переориентировались на смежные услуги – курьерскую доставку и грузовые перевозки. В этом году мы ожидаем восстановления рынка благодаря снятию ограничений на перемещения внутри страны и развитию внутреннего туризма. До 2025 года численность российского таксопарка, по нашим оценкам, будет прирастать ежегодно на 10-15%», - комментирует Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.
Газпромбанк Автолизинг предлагает своим клиентам воспользоваться специальным предложением и приобрести любую подходящую под задачи таксопарка модель (кроме продукции китайских производителей) на особо выгодных условиях. Так, популярный среди таксистов седан Hyundai Solaris по цене 840 000 рублей с учетом скидки от производителя предлагается с минимальным авансом 10% и сниженной до 28 695 рублей ежемесячной нагрузкой на бюджет предприятия. Договор для этого заключается на три года, а на выкупной платеж распределятся оставшиеся 2 000 рублей. Суммарная экономия на налогах для компаний на ОСНО составит почти 354 тыс. рублей. Заключить договор с лизинговой компанией можно в том числе онлайн при помощи ЭЦП.
Одним из первых предложением Газпромбанк Автолизинга воспользовалось столичное ООО «Управление большими данными», оказывающее с 2016 года услуги такси и сдающее в аренду автомобили (в гараже компании свыше 500 единиц техники) с собственными водителями. Автопарк клиента пополнился пятью новенькими седанами бизнес-класса KIA K5, в планах – дополнительная партия из 30 автомобилей.
Значительной экономии при эксплуатации приобретенных в лизинг автомобилей таксопарки смогут добиться при заправке по картам «ОПТИ 24» от «Газпром нефти». Совместная программа с Газпромбанк Автолизингом предполагает скидку на топливо до 7%.
Оставить заявку на лизинг автомобилей для такси, рассчитав индивидуальные параметры финансирования на сконфигурированную модель, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 и на странице действующего спецпредложения.