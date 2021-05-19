Газпромбанк Автолизинг приступил к финансированию таксопарков

«Такси - одна из наиболее быстрорастущих сфер автоперевозок. Постоянное пополнение парков в ней обусловлено высокими стандартами обслуживания и конкуренцией. При стабилизировавшемся среднем чеке за поездку и примерно равной стоимости услуг для клиента все важнее становятся комфорт и безопасность. Поэтому наша компания приняла решение помочь перевозчикам с обновлением их парков. Даже несмотря на небольшое снижение численности поездок пассажиров на такси в России в 2020 году (на 5,6%) из-за ограничительных мер в связи с пандемией, таксопарки переориентировались на смежные услуги – курьерскую доставку и грузовые перевозки. В этом году мы ожидаем восстановления рынка благодаря снятию ограничений на перемещения внутри страны и развитию внутреннего туризма. До 2025 года численность российского таксопарка, по нашим оценкам, будет прирастать ежегодно на 10-15%», - комментирует Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.