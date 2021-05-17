Омичей приглашают в онлайн-приемную ГИТИСа

Posted 17 мая 2021,, 07:34
Published 17 мая 2021,, 07:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Проект реализуется под эгидой творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М». Предварительные онлайн-прослушивания на актерский факультет ГИТИСа будут проходить 26 мая с 11.00 до 18.00 часов. Приглашаются ребята, которые готовятся к поступлению в театральный ВУЗ. Оценивать выступление будут мастера ГИТИСа: кинорежиссер, сценарист Наталья Назарова и актер театра и кино Геннадий Назаров. По результатам предварительных испытаний самые достойные будут рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа.
Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию по ссылке и подготовить обязательную программу – стихотворение, басню, отрывок из прозы. Участие в проекте бесплатное, количество участников ограничено. На выступление каждого абитуриента выделяется около 10 минут. Во время прослушивания необходимо убедиться в надежности интернет-соединения.
Кроме того, перед началом прослушивания с 09.00 до 10.00 часов Наталья и Геннадий Назаровы проведут онлайн-консультацию. Она ориентирована на ребят в возрасте от 15 лет, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях — всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства, а также на абитуриентов, принимающих участие в кастинге.
«В Омской области много талантливых ребят, которыми мы гордимся. Каждый новый конкурс в рамках «Поколения М» позволяет найти и поддержать способных детей, которые интересуются творчеством. По итогам прошлого сезона в номинации MTS Fashion стала Алена Хижняк, омская школьница В качестве главного приза она получила возможность стажировки у одного из наставников проекта, дизайнера Юлии Далакян. Надеемся, что предстоящие прослушивания помогут сбыться мечтам других юных и талантливых ребят из региона», — комментирует директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
О проекте «Поколение М»
«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит более 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.
При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на лечение 63 детей.
Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.
О ГИТИСе
Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший театральный вуз Европы. Больше 1 600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа обучаются сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, эстрады, сценографии и продюсерском.