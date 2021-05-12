РГС Банк и Geely запустили федеральную кредитную программу по ставке от 3.4% годовых

Posted 12 мая 2021,, 08:01
Published 12 мая 2021,, 08:01
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Теперь клиенты банка могут получить специальные условия на покупку новых автомобилей марки Geely в рамках субсидирования ставки производителем. Оформить кредит по привлекательной ставке от 3.4% годовых можно в любом офисе кредитной организации или дилерском центре партнерской сети.
В рамках федеральной программы заём выдается в рублях, на срок от 2 лет до 6 лет и на сумму от 300 тысяч до 3 млн рублей. Ставка по кредиту зависит от суммы первоначально взноса, срока кредита и условий страхования, по которым возможен дисконт до 4.4%. При этом кредит на автомобиль можно оформить и без первоначального взноса. Залог ТС обязателен.
По продукту также предусмотрена возможность оформления кредита с остаточным платежом сроком на 3 года, с первоначальным взносом от 20% и под 7.5% годовых, при заключении полиса добровольного личного страхования. Такой подход позволяет снизить сумму ежемесячных платежей по сравнению с классическими кредитами на покупку автомобиля и погасить остаточный платеж в последнюю дату.
И наконец, в РГС Банке запущена эксклюзивная специальная программа на модель Geely Coolray 1.5Т LP Comfort, по которой покупка в кредит возможна без первоначального взноса, на срок до 7 лет, на сумму от 300 тысяч до 3 млн рублей, по ставке от 7.5%.
Сделка по автокредитованию может быть совершена в день обращения в течение часа и всего по двум документам. При этом дополнительным преимуществом для клиентов банка станет возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.
«РГС Банк уже сотрудничает с Geely в рамках программы финансирования дилерских центров компании. Кроме этого, уже более 90% сети дилерских центров компании являются нашими партнёрами по розничному бизнесу. Теперь мы продолжаем развитие нашего партнерства в рамках федеральной программы кредитования частных клиентов, войдя в пятерку банков-участников, — отметила директор по развитию продаж и сети РГС Банка Ольга Габеева. - Сегодня машины китайских брендов стабильно набирают популярность у российских водителей, в связи с чем мы разработали промопрограммы и по этому, популярному у наших клиентов, направлению».
«Забота о клиентах – главный принцип ведения бизнеса Geely, поэтому мы постоянно совершенствуем не только свою продукцию, но и предоставляемые услуги, вместе с тем повышая интерес и лояльность к бренду. Сотрудничество с РГС Банком в рамках федеральной программы кредитования частных лиц открывает потребителям новые возможности. Мы рады, что в этом партнерстве можем предложить клиентам выгодные условия для приобретения наших автомобилей, набирающих все большую популярность на российском рынке», - подчеркнул директор по продажам Geely Motors Алексей Марков.
Сегодня в РГС Банке автовладелец может получить финансирование практически под любые потребности: оформить классический автокредит или потребительский кредит на новую и подержанную машину, на покупку авто у дилера или у частного лица, автокредит с остаточным платежом, а также серию специальных программ с конкретными дилерами и автопроизводителями. Покупатель вправе самостоятельно выбрать, готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог или оформлять страхование, – от этого будут зависеть условия предложенной ему кредитной программы. Кроме этого, РГС Банк предлагает автовладельцам ряд сервисных партнерских продуктов, которые могут быть интересны клиентам на любом этапе владения авто и в рамках day-to-day активности.
РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) – российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Входит в ТОП- 5 лидеров рынка по выдачам и ТОП-10 по портфелю автокредитов. Сеть кредитной организации охватывает более 90 городов в 64 субъектах России. Банк обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ruBBB+». Является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Региональных Банков, ММВБ и др. www.rgsbank.ru