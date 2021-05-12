РГС Банк и Geely запустили федеральную кредитную программу по ставке от 3.4% годовых

Сегодня в РГС Банке автовладелец может получить финансирование практически под любые потребности: оформить классический автокредит или потребительский кредит на новую и подержанную машину, на покупку авто у дилера или у частного лица, автокредит с остаточным платежом, а также серию специальных программ с конкретными дилерами и автопроизводителями. Покупатель вправе самостоятельно выбрать, готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог или оформлять страхование, – от этого будут зависеть условия предложенной ему кредитной программы. Кроме этого, РГС Банк предлагает автовладельцам ряд сервисных партнерских продуктов, которые могут быть интересны клиентам на любом этапе владения авто и в рамках day-to-day активности.