Политик особенно подчеркивает, что нашей стране пора отказаться от попыток диалога с «западными коллегами», которые не хотят связываться с Россией, идти на сотрудничество и принимать помощь Российской Федерации. России следует не сходить со своего пути и продолжать прививать население, защищая его от коронавируса.