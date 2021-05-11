Владимир Соколов: Россия первой избавится от угрозы пандемии коронавируса

«Лучшим ответом на западные выпады будет продолжение движения по пути здравого смысла, с которым отлично справляется команда Владимира Путина. Но под командой Путина я подразумеваю не только министров, губернаторов и чиновников, но и любого, кто честно и профессионально делает свое дело», — напоминает Владимир Соколов.
Меценат и эксперт Владимир Соколов говорит, что в скором времени Россия справится с недугом и сможет вернуться к прежней жизни. Ключом к решению проблемы является всеобщая вакцинация.
«Недавно Минздрав страны зарегистрировал уже третью отечественную вакцину от нового вируса, что позволяет нам надеяться на относительно скорое избавление от этой заразы», — отмечает координатор Дмитровского отделения Московского областного отделения политической партии ЛДПР Владимир Соколов.
По мнению Соколова, российские власти ведут диалог с населением и за счет этого избегают тех проблем, с которыми столкнулись европейские страны, где некоторых граждан разгоняют дубинками и слезоточивым газом.
«Страшно представить, какой шум поднялся бы в мировой прессе, если бы подобные драконовские меры применялись в России. Но в нашей стране, даже не прибегавшей к столь жестким ограничениям, отмечают снижение ежесуточного количества заболевших», — добавил Соколов.
Политик отмечает, что западные страны, которым не понравилась активность России в сфере борьбы с коронавирусом, ведут себя как минимум некорректно, что в условиях пандемии неправильно.
«Я сейчас не говорю о лживых измышлениях про таинственных «русских хакеров», коварно укравших секретные разработки фармацевтических гигантов, массово публиковавшихся в западной прессе. Уже после завершения третьей фазы клинических испытаний «Спутника» и сдержанно-положительной рецензии в старейшем медицинском журнале «Ланцет» европейские чиновники разных рангов продолжают гнуть «линию партии», — говорит Владимир Соколов.
Политик особенно подчеркивает, что нашей стране пора отказаться от попыток диалога с «западными коллегами», которые не хотят связываться с Россией, идти на сотрудничество и принимать помощь Российской Федерации. России следует не сходить со своего пути и продолжать прививать население, защищая его от коронавируса.
По мнению Соколова, Россия должна двигаться своим путем, опираясь на здравомыслие верховного руководства и не преклоняясь перед мнением большинства.