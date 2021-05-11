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В Омске задержали иностранцев, распространявших убивающее вещество

В Омске задержали иностранцев, распространявших убивающее вещество

11 мая 2021, 10:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
Двое молодых иностранцев оказались вовлечены в торговлю наркотиками в Омске. Подробности раскрыли в региональном УМВД.

Граждане сопредельных государств в возрасте 20 и 25 лет прибыли в Омск из Челябинска и Тюмени в надежде на получение легкого заработка. Информацию об их деятельности получили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков омской полиции. Мужчин задержали на улице Всеволода Иванова, при себе у них были свертки с героином для создания «закладок».

«Один прятал 7 свертков в носке, второй хранил 6 свертков в кармане куртки», — уточнили в полиции.

Кроме того, в машине фигурантов нашлись 76 свертков с героином на 36 граммов, в квартире обнаружили еще 167 граммов наркотиков. Помимо запрещенных веществ, стражи порядка изъяли банковские карты, на которые закладчикам перечисляли их незаконный заработок, а также мобильные телефоны, с помощью которых поддерживалась связь с куратором.

Было возбуждено четыре уголовных дела по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере», задержанным грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Приезжих заключили под стражу.

#Новости#Наркотики#Общество
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