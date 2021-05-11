В Омске задержали иностранцев, распространявших убивающее вещество

Граждане сопредельных государств в возрасте 20 и 25 лет прибыли в Омск из Челябинска и Тюмени в надежде на получение легкого заработка. Информацию об их деятельности получили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков омской полиции. Мужчин задержали на улице Всеволода Иванова, при себе у них были свертки с героином для создания «закладок».