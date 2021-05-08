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Шествие на воде. «Бессмертный полк» в Омске состоится на яхтах

Шествие на воде. «Бессмертный полк» в Омске состоится на яхтах

8 мая 2021, 19:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске акция «Бессмертный полк», которую в этом году запретили проводить оффлайн на улицах городов, решили провести на воде. Об этом объявили в пресс-службе Федерации парусного спорта Омской области.

Сообщается, что завтра, 9 мая, Федерация вместе с реготделением Российского союза спасателей установят на парусных яхтах портреты участников Великой Отечественной войны — родственников экипажей судов. После этого яхты парадным строем пройдут по акватории Иртыша от Железнодорожного моста до Телецентра.

«Второй год подряд, в условиях пандемических ограничений, из-за которых „Бессмертный полк“ проводится в онлайн-режиме, омские яхтсмены выходят на акваторию Иртыша, чтобы провести акцию „вживую“. Яхты несут портреты участвовавших в Великой Отечественной войне родных и близких членов экипажей, а разделение по экипажам и дистанция между идущими в строю судами позволяет соблюдать необходимые санитарные требования», — сообщили в пресс-службе Федерации парусного спорта.

Начало шествия запланировано на 16:00, закончиться оно должно к 18:00 в яхт-клубе на Зеленом острове. Отсюда же несколькими часами ранее, в 14:00, суда отправятся к бульвару Победы. В 15:00 состоится высадка «Десанта памяти» и возложение венков и цветов к мемориалу на бульваре Победы, а также возложение на воды Иртыша венков в память о моряках и речниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

#Новости#Победа#Общество#Омск сегодня
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