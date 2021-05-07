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Температура выше нормы. Начало лета в Омской области будет жарким

Температура выше нормы. Начало лета в Омской области будет жарким

7 мая 2021, 16:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
По прогнозам Гидрометцентра РФ, на территории Азиатской части страны будет превышение нормы температуры воздуха, сообщают «Новые известия».

По информации издания, в мае–июле 2021 года в Северном полушарии ожидается превышение нормы температуры воздуха. Об этом рассказал глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Существует большая вероятность, что температура воздуха в Европейской части России и на Урале будет выше нормы. Также жаркая погода ожидается на территории Азиатской части страны. Это означает, что повышение температуры произойдет и в Омской области.

Примечательно, что прогноз Всемирной метеорологической организации совпал с прогнозом российских синоптиков. Но стоит учитывать, что в долговременном прогнозе погоды возможны изменения.

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