Температура выше нормы. Начало лета в Омской области будет жарким

По информации издания, в мае–июле 2021 года в Северном полушарии ожидается превышение нормы температуры воздуха. Об этом рассказал глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Существует большая вероятность, что температура воздуха в Европейской части России и на Урале будет выше нормы. Также жаркая погода ожидается на территории Азиатской части страны. Это означает, что повышение температуры произойдет и в Омской области.
Примечательно, что прогноз Всемирной метеорологической организации совпал с прогнозом российских синоптиков. Но стоит учитывать, что в долговременном прогнозе погоды возможны изменения.