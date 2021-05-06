Паргелический круг. В омском небе наблюдали уникальное явление

5 мая более шести часов подряд в Омске наблюдали солнечное гало. С изменением высоты Солнца над горизонтом явление видоизменялось.
«Гало — оптическое атмосферное явление, состоящее в преломлении и рассеивании света на кристалликах льда в земной атмосфере», — рассказали омские астрономы. Гало напоминает радугу, правда она образуется на каплях воды, а с ледяными кристаллами иная ситуация. Каждый из них создает «свою радугу», вместе получается уникальное изображение. Сегодня ученым известны десятки разновидностей этого чуда природы.
Над Омском 5 мая наблюдали 22-градусное гало с касательными к нему дугами, паргелический круг и касательную дугу к 46-градусному гало, пояснили эксперты.