Паргелический круг. В омском небе наблюдали уникальное явление

«Гало — оптическое атмосферное явление, состоящее в преломлении и рассеивании света на кристалликах льда в земной атмосфере», — рассказали омские астрономы. Гало напоминает радугу, правда она образуется на каплях воды, а с ледяными кристаллами иная ситуация. Каждый из них создает «свою радугу», вместе получается уникальное изображение. Сегодня ученым известны десятки разновидностей этого чуда природы.