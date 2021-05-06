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Паргелический круг. В омском небе наблюдали уникальное явление

Паргелический круг. В омском небе наблюдали уникальное явление

6 мая 2021, 12:35
Фото: Астрономические наблюдения в Омске
Омичи более шести часов наблюдали красивое небесное явление. Астрономы успели зафиксировать его на камеру.

5 мая более шести часов подряд в Омске наблюдали солнечное гало. С изменением высоты Солнца над горизонтом явление видоизменялось.

«Гало — оптическое атмосферное явление, состоящее в преломлении и рассеивании света на кристалликах льда в земной атмосфере», — рассказали омские астрономы. Гало напоминает радугу, правда она образуется на каплях воды, а с ледяными кристаллами иная ситуация. Каждый из них создает «свою радугу», вместе получается уникальное изображение. Сегодня ученым известны десятки разновидностей этого чуда природы.

Над Омском 5 мая наблюдали 22-градусное гало с касательными к нему дугами, паргелический круг и касательную дугу к 46-градусному гало, пояснили эксперты.

#Новости#Астроном#Астрономия#Фотография#Омск#Культура
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