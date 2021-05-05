В Омске рассекретили документы особых отделов НКВД

В архив музея переданы документы особых отделов НКВД 30-й отдельной лыжной бригады, в которых содержатся сведения о ходе боевых действий в марте–апреле 1943 года. Также рассекречены документы особых отделов НКВД-ОКР СМЕРШ 70-й отдельной морской стрелковой бригады, содержащие информацию о боевых операциях 1942–1944 годов.