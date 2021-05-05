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В Омске рассекретили документы особых отделов НКВД

В Омске рассекретили документы особых отделов НКВД

5 мая 2021, 21:00
Фото: УФСБ России по Омской области
Рассекреченные документы из архива УФСБ перед Днем Победы передали в Музей воинской славы, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы безопасности по Омской области.

В архив музея переданы документы особых отделов НКВД 30-й отдельной лыжной бригады, в которых содержатся сведения о ходе боевых действий в марте–апреле 1943 года. Также рассекречены документы особых отделов НКВД-ОКР СМЕРШ 70-й отдельной морской стрелковой бригады, содержащие информацию о боевых операциях 1942–1944 годов.

Эти документы впервые поступили в научный оборот. Их изучение позволит пролить свет на историю обеих бригад. Документы передали в архив музея в рамках его сотрудничества с региональным УФСБ.

Отмечается, что мероприятие поддержало омское отделение Российского военно-исторического общества. Его представители высоко оценили значимость этого события для исторических исследований.

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