Зонт и солнечные очки. На Омск надвигается «питерская» погода

Posted 25 апреля 2021,, 04:33
Published 25 апреля 2021,, 04:33
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня, 25 апреля, температура воздуха +13…+18 градусов. Порывы ветра до 14 метров в секунду, передает местный гидрометцентр. Ночью резко похолодает до 0, ветер стихнет.
Новая неделя начнется «жарко». Столбик термометра поднимется до +20. Местами по области пройдет небольшой дождь, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.
В ночь с 26 на 27 апреля вновь похолодает +1…+6. Осадки сохранятся, порывы ветра 4-9 метров в секунду.
Во вторник в некоторых районах области температура воздуха поднимется до +23 градусов. Ожидают небольшой, местами умеренный дождь. Ветер от 8 до 13 метров в секунду.