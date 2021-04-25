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Posted 25 апреля 2021,, 04:33

Published 25 апреля 2021,, 04:33

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Зонт и солнечные очки. На Омск надвигается «питерская» погода

25 апреля 2021, 04:33
Нетипичная для апреля погода — потепление, ветер, дождь. Такую синоптики озвучивают, говоря о Северной столице. На этот раз Обь-Иртышское УГМС опубликовал необычный прогноз для Омской области.

Сегодня, 25 апреля, температура воздуха +13…+18 градусов. Порывы ветра до 14 метров в секунду, передает местный гидрометцентр. Ночью резко похолодает до 0, ветер стихнет.

Новая неделя начнется «жарко». Столбик термометра поднимется до +20. Местами по области пройдет небольшой дождь, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

В ночь с 26 на 27 апреля вновь похолодает +1…+6. Осадки сохранятся, порывы ветра 4-9 метров в секунду.

Во вторник в некоторых районах области температура воздуха поднимется до +23 градусов. Ожидают небольшой, местами умеренный дождь. Ветер от 8 до 13 метров в секунду.

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