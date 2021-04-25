Зонт и солнечные очки. На Омск надвигается «питерская» погода

Нетипичная для апреля погода — потепление, ветер, дождь. Такую синоптики озвучивают, говоря о Северной столице. На этот раз Обь-Иртышское УГМС опубликовал необычный прогноз для Омской области.