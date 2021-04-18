Возвращение блудного снега. Синоптики предрекли шокирующую погоду в Омске

Posted 18 апреля 2021,, 03:33
Published 18 апреля 2021,, 03:33
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня, 18 апреля, местами похолодает до 0 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах области, по данным метеорологов, будут гололедные явления. Порывы ветра достигнут 22 метров в секунду.
Ночью изменится только температура. Местами похолодает до -15 градусов.
Новая неделя начнется с небольших осадков снежных осадков. Порывы ветра стихнут до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха -3…+2.
В ночь с 19 на 20 апреля вновь ожидается резкое похолодание до -15 градусов. Осадки прекратятся.
Во вторник потеплеет до +7. Местами будут небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Синоптики предупреждают о гололеде. Порывы ветра достигнут силы 12 метров в секунду.