Возвращение блудного снега. Синоптики предрекли шокирующую погоду в Омске

Сегодня, 18 апреля, местами похолодает до 0 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах области, по данным метеорологов, будут гололедные явления. Порывы ветра достигнут 22 метров в секунду.