Жену экс-замдиректора депимущества мэрии Омска обязали вернуть школе участок земли

Posted 9 апреля 2021,, 07:03
Published 9 апреля 2021,, 07:03
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Истцом, у которого захватили земельный участок в 2010 году стала общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат №17». Ответчик, успевший отгородить землю забором, построил на участке сауну. Владеет землей супруга бывшего начальника отдела приватизации, отвечавшего за управление арендой муниципального имущества, экс-замдиректора департамента имущественных отношений Владимира Зинченко Оксана.
По словам директор интерната, ранее на спорном участке находилось здание мастерских по деревообработке, которое школой не использовалось. Как пишет издание «Коммерческие вести», директора попросили подписать документы на передачу мастерских.
Распоряжением департамента недвижимости здание в 2005 году было изъято у школы. Началось переоформление всех документов. В 2007 году проводилось согласование границ смежных земельных участков.
«В 2013 году школе дали денег на забор, но участок ответчика уже был отгорожен бетонными плитами, и, как теперь подтвердила экспертиза, с прихваченными 317-ю «квадратами» детдомовской земли», - пишет издание.
В судебном заседании директора поддержали и попросили иск удовлетворить представители прокуратуры, Минобразования и Минимущества.
Ответчик со стороны Зинченко не явился. Представитель женщины заявил, что когда выносился акт о предоставлении земли школе, то никто не проверил фактические границы участков. Из решения судьи стало известно, что суд согласен с доводами истца и полагает, что нежилое строение нарушает права и законные интересы, так как возведено не по закону. Исковые требования будут удовлетворены.
С Оксаны Зинченко в пользу КОУ «Адаптивная школа-интернат №17» взыскана государственная пошлина в размере 6 тыс рублей и расходы на оплату услуг экспертов в сумме 46 тыс рублей.