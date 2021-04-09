Жену экс-замдиректора депимущества мэрии Омска обязали вернуть школе участок земли

Ответчик со стороны Зинченко не явился. Представитель женщины заявил, что когда выносился акт о предоставлении земли школе, то никто не проверил фактические границы участков. Из решения судьи стало известно, что суд согласен с доводами истца и полагает, что нежилое строение нарушает права и законные интересы, так как возведено не по закону. Исковые требования будут удовлетворены.