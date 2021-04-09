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Posted 9 апреля 2021,, 11:15

Published 9 апреля 2021,, 11:15

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Дегтярев предложил решение жилищного вопроса в ДФО

9 апреля 2021, 11:15
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв озвучил идею подводить шоссе и коммуникации к местам комплексной застройки. Кроме того, надо начинать производить в промышленном масштабе деревянные домокомплекты.

Михаил Дегтярёв подчеркнул, что в Хабаровском крае в настоящее время имеется свыше 10 площадок, пригодных к потенциальной застройке. Их общая площадь превышает два миллиона квадратных метров. Правительство региона готово задействовать инновационные механизмы инвестиций в инфраструктуру. Речь идет об использовании инфраструктурных облигаций и целевых бюджетных займах. Об этом пишет amurpress.ru.

В перечень стимулирующих мер для строительства входит возможность распространения режима территорий опережающего развития (ТОР) на местах комплексной застройки. За счет государственной казны можно оплатить возведение необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

Еще одним вариантом, который может решить жилищные проблемы в Хабаровском крае, является проект индустриального деревянного строительства «Дом дальневосточника». Здесь имеется в виду производство фабричным путем индивидуальных жилых зданий.

Воплотить данную инициативу в жизнь можно через загрузку деревообрабатывающей промышленности региона. Это создаст новые рабочие места и мощную налоговую базу.

Добавим, что за счет уже имеющейся базы реально каждый год изготавливать до 10 000 домов. Технология строительства дает возможность сокращать сроки возведения домов. Такие здания строятся быстрее аналогичных, где необходимы панели и блоки.

Бывший первый вице-спикер Законодательного собрания Хабаровского края Юрий Матвеев считает, что экономическое развитие региона надо проводить, учитывая его же потенциал и преимущества. Таким образом, инициатива Михаила Дегтярёва по реализации проекта «Дом дальневосточника» актуальна и востребована. В Хабаровском крае полно леса, отведенного под рубку. Здесь немало своего, местного, строительного материала.

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