Дегтярев предложил решение жилищного вопроса в ДФО

Михаил Дегтярёв подчеркнул, что в Хабаровском крае в настоящее время имеется свыше 10 площадок, пригодных к потенциальной застройке. Их общая площадь превышает два миллиона квадратных метров. Правительство региона готово задействовать инновационные механизмы инвестиций в инфраструктуру. Речь идет об использовании инфраструктурных облигаций и целевых бюджетных займах. Об этом пишет amurpress.ru.