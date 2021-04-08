Ford Transit с выгодой, бесплатными ТО и страховкой в Газпромбанк Автолизинге

Posted 8 апреля 2021,, 11:23
Published 8 апреля 2021,, 11:23
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Суммарная выгода, обеспечиваемая госсубсидией, производителем и лизинговой компанией, позволит юридическим лицам и предпринимателям сэкономить до 424 400 при аренде фургонов американской марки, а также обслуживать их в течение 4 лет бесплатно. Газпромбанк Автолизинг также компенсирует стоимость страхования имущества за первый год эксплуатации транспортного средства в рамках акции «Каско за ноль».
Программа «4 года ТО в подарок» предусматривает прохождение регламентного сервисного обслуживания у официальных дилеров марки Ford с третьего по шестое без оплаты стоимости работ и запчастей. Указанные условия актуальны при заездах на СТО не чаще одного раза в 12 месяцев и при пробеге, не превышающем 20 000 км в год.
Чтобы начать пользоваться фургоном Ford Transit по рекомендованной розничной цене 2 260 000 руб., достаточно внести 5% от его стоимости. При этом в качестве аванса лизинговая компания готова зачесть имеющийся у клиента автомобиль по программе трейд-ин. А гибкие условия финансирования позволяют настроить его под особенности бизнеса и интересы лизингополучателя. К примеру, использовать при расчете нулевое удорожание. Для этого необходимо заключить договор аренды на 2 года и внести аванс в размере 22% от стоимости предмета лизинга. Ежемесячные платежи при равном графике составят 69 970 руб., а на выкупной распределится 10% остатка.
Значительной экономии при эксплуатации Ford Transit юридические лица и предприниматели смогут добиться при заправке по картам «ОПТИ 24» от «Газпром нефти». Совместная программа с Газпромбанк Автолизингом предполагает скидку на топливо до 7%.
Оставить заявку на лизинг Ford Transit, рассчитав индивидуальные параметры финансирования на различные модификации, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.