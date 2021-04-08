Ford Transit с выгодой, бесплатными ТО и страховкой в Газпромбанк Автолизинге

Чтобы начать пользоваться фургоном Ford Transit по рекомендованной розничной цене 2 260 000 руб., достаточно внести 5% от его стоимости. При этом в качестве аванса лизинговая компания готова зачесть имеющийся у клиента автомобиль по программе трейд-ин. А гибкие условия финансирования позволяют настроить его под особенности бизнеса и интересы лизингополучателя. К примеру, использовать при расчете нулевое удорожание. Для этого необходимо заключить договор аренды на 2 года и внести аванс в размере 22% от стоимости предмета лизинга. Ежемесячные платежи при равном графике составят 69 970 руб., а на выкупной распределится 10% остатка.