Дегтярев в 10 раз увеличил выплаты ветеранам Хабаровского края

Инвалиды и ветераны войн с фашистской Германией и Японией получат по 10 000 рублей. В прошлые годы базовый размер выплаты в Хабаровском крае для такой категории ветеранов был равен 1000 рублей. Только раз, к 75-летию Победы, выплату увеличили. Об этом пишет amurpress.ru.