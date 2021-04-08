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Posted 8 апреля 2021,, 11:10

Published 8 апреля 2021,, 11:10

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Дегтярев в 10 раз увеличил выплаты ветеранам Хабаровского края

8 апреля 2021, 11:10
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев недавно поставил свою подпись на распоряжении об увеличении в 10 раз выплат ветеранам ВОВ к 9 Мая.

Инвалиды и ветераны войн с фашистской Германией и Японией получат по 10 000 рублей. В прошлые годы базовый размер выплаты в Хабаровском крае для такой категории ветеранов был равен 1000 рублей. Только раз, к 75-летию Победы, выплату увеличили. Об этом пишет amurpress.ru.

Труженикам тыла выплатят 3 000 рублей. Их в регионе живет 2 214. По 1 000 рублей дадут детям военного времени, коих в Хабаровском крае свыше 55 000 человек.

Кроме единовременной выплаты к 9 Мая, для ветеранов в регионе продолжат действовать и прочие меры социальной поддержки. Здесь имеются в виду внеочередная установка телефона в квартире, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, ежегодное бесплатное диспансерное обследование в лечебных заведениях в порядке очередности и компенсация за оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Наблюдатели подчеркивают, что правительство Хабаровского края выстроило системную работу по защите интересов военнослужащих, которые когда-то отдали стране свой долг. Например, в регионе появился Совет для защиты прав ветеранов. Структура скоординирует работу ветеранских организаций с государственными учреждениями.

Сегодня в Хабаровском крае живут 365 ветеранов, которые непосредственно участвовали в войнах с Германией и Японией.

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