Дегтярев в 10 раз увеличил выплаты ветеранам Хабаровского края

Posted 8 апреля 2021,, 11:10
Published 8 апреля 2021,, 11:10
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Инвалиды и ветераны войн с фашистской Германией и Японией получат по 10 000 рублей. В прошлые годы базовый размер выплаты в Хабаровском крае для такой категории ветеранов был равен 1000 рублей. Только раз, к 75-летию Победы, выплату увеличили. Об этом пишет amurpress.ru.
Труженикам тыла выплатят 3 000 рублей. Их в регионе живет 2 214. По 1 000 рублей дадут детям военного времени, коих в Хабаровском крае свыше 55 000 человек.
Кроме единовременной выплаты к 9 Мая, для ветеранов в регионе продолжат действовать и прочие меры социальной поддержки. Здесь имеются в виду внеочередная установка телефона в квартире, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, ежегодное бесплатное диспансерное обследование в лечебных заведениях в порядке очередности и компенсация за оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Наблюдатели подчеркивают, что правительство Хабаровского края выстроило системную работу по защите интересов военнослужащих, которые когда-то отдали стране свой долг. Например, в регионе появился Совет для защиты прав ветеранов. Структура скоординирует работу ветеранских организаций с государственными учреждениями.
Сегодня в Хабаровском крае живут 365 ветеранов, которые непосредственно участвовали в войнах с Германией и Японией.