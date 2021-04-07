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Волков еще не получил контракт на бой с французом Ганом

Волков еще не получил контракт на бой с французом Ганом

7 апреля 2021, 19:47
Фото: pixabay.com
Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко сообщил, что российский боец пока еще не получил контракт на поединок против француза Сирила Гана.

«UFC ничего не объявлял, — цитирует „Советский спорт“ Кияшко. — Официального анонса не было. Нам предложили провести бой с Ганом, но контракт не получали. На данный момент мы находимся в готовности. Возможно, соперником будет француз».

Ранее американский СМИ сообщали, что поединок Волков — Ган пройдет в Лас-Вегасе 27 июня на очередном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Ган пока еще не потерпел ни одного поражения в профессиональных смешанных единоборствах, выиграв все восемь своих боев. У Волкова в ММА 33 победы и восемь поражений.

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