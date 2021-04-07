Волков еще не получил контракт на бой с французом Ганом

«UFC ничего не объявлял, — цитирует „Советский спорт“ Кияшко. — Официального анонса не было. Нам предложили провести бой с Ганом, но контракт не получали. На данный момент мы находимся в готовности. Возможно, соперником будет француз».
Ранее американский СМИ сообщали, что поединок Волков — Ган пройдет в Лас-Вегасе 27 июня на очередном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Ган пока еще не потерпел ни одного поражения в профессиональных смешанных единоборствах, выиграв все восемь своих боев. У Волкова в ММА 33 победы и восемь поражений.