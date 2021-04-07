Интервал движения сократится. Омский маршрут №95 усилили большими автобусами

Posted 7 апреля 2021,, 04:59
Published 7 апреля 2021,, 04:59
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На маршрут №95, протяженность которого превышает 24 км, добавили четыре автобуса большого класса. Как рассказали в мэрии, сейчас по этому направлению ходит 18 больших и 6 средних автобусов. Напомним, маршрут соединяет две точки: стройрынок «Южный» и СТЦ «Мега». В мэрии напомнили омичам, что они могут пользоваться специальным ресурсом, где отражена оперативная информация о перемещении общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что в Омске в конце текущего года разработают новую маршрутную сеть. В настоящее время изучается пассажиропоток. Внедрять нововведения планируют в 2022-2023 годах.