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Posted 7 апреля 2021,, 04:59

Published 7 апреля 2021,, 04:59

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Интервал движения сократится. Омский маршрут №95 усилили большими автобусами

7 апреля 2021, 04:59
Омская мэрия сообщила о сокращении интервала движения автобуса №95 за счет добавления на маршрут дополнительных транспортных средств.

На маршрут №95, протяженность которого превышает 24 км, добавили четыре автобуса большого класса. Как рассказали в мэрии, сейчас по этому направлению ходит 18 больших и 6 средних автобусов. Напомним, маршрут соединяет две точки: стройрынок «Южный» и СТЦ «Мега». В мэрии напомнили омичам, что они могут пользоваться специальным ресурсом, где отражена оперативная информация о перемещении общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Омске в конце текущего года разработают новую маршрутную сеть. В настоящее время изучается пассажиропоток. Внедрять нововведения планируют в 2022-2023 годах.

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