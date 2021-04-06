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В России выявили новую схему мошенничества в интернете

В России выявили новую схему мошенничества в интернете

7 апреля 2021, 00:29
Фото: pixabay.com
Жителей России, у которых вырос интерес к инвестированию, стали обманывать мошенники. Они выманивают личные данные и деньги, предлагая проверить надежность брокера на мошенническом сайте.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Национальную ассоциацию специалистов финансового планирования, мошенники предлагают некую юридическую поддержку, чтобы защитить средств инвестора. Для этого предлагается проверить брокера.

Но не бесплатно. За то, чтобы оформить нескольких шаблонных и, часто, неграмотных документов, человек должен будет заплатить серьезные деньги.

Одновременно идет реклама сайтов, где предлагается проверить брокера через интернет. Пройдя по ссылке, человек узнает, что его брокер попал в «международный черный список». И для дальнейшей работы нужны имя и номер телефона человека.

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