В России выявили новую схему мошенничества в интернете

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Национальную ассоциацию специалистов финансового планирования, мошенники предлагают некую юридическую поддержку, чтобы защитить средств инвестора. Для этого предлагается проверить брокера.
Но не бесплатно. За то, чтобы оформить нескольких шаблонных и, часто, неграмотных документов, человек должен будет заплатить серьезные деньги.
Одновременно идет реклама сайтов, где предлагается проверить брокера через интернет. Пройдя по ссылке, человек узнает, что его брокер попал в «международный черный список». И для дальнейшей работы нужны имя и номер телефона человека.