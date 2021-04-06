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У одного из десяти больных в Омске нашли коронавирус — Роспотребнадзор

У одного из десяти больных в Омске нашли коронавирус — Роспотребнадзор

6 апреля 2021, 16:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
В региональном управлении Роспотребнадзора представили статистику заболеваемости за последние дни марта и первые дни апреля в Омской области. Как сообщили в ведомстве, по региону родят сезонные коронавирусы, а не только COVID-19.

Отмечается, что сейчас наблюдается стандартная для весны заболеваемость. Она ниже эпидпорога на 32.2%, в каждой возрастной группе также наблюдается достаточно низкая заболеваемость.

При этом среди заболевших выявляют больных опасными инфекциями. Примерно каждый второй омич (42.6%) болеет не простым ОРВИ, но и не гриппом, отмечают в ведомстве. Примерно 35% от всех заразных омичей болеют метапневмовирусами, еще 25% — риновирусами, по 10% пришлось на аденовирусы и сезонные коронавирусы, еще в 5% циркулировали бокавирусы.

Низкую заболеваемость в ведомстве объясняют успешными прививочными кампаниями как от коронавируса COVID-19, так и от гриппа. Отметим, что от первой инфекции привиты более 70 тыс омичей, от второго — более 1 млн человек. Заболеваемость омичей находится на контроле Роспотребнадзора.

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