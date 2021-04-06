У одного из десяти больных в Омске нашли коронавирус — Роспотребнадзор

При этом среди заболевших выявляют больных опасными инфекциями. Примерно каждый второй омич (42.6%) болеет не простым ОРВИ, но и не гриппом, отмечают в ведомстве. Примерно 35% от всех заразных омичей болеют метапневмовирусами, еще 25% — риновирусами, по 10% пришлось на аденовирусы и сезонные коронавирусы, еще в 5% циркулировали бокавирусы.