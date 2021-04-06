Город55
ГлавноеВсе новости
Хватит греться: в Омске с потеплением отключили батареи в целом микрорайоне

Хватит греться: в Омске с потеплением отключили батареи в целом микрорайоне

6 апреля 2021, 19:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске сегодня, 6 апреля, из-за коммунальной аварии отключили отопление в Октябрьском округе города. Тепла не было в домах на почти 20 улицах, говорится на портале «Мой дом».

Согласно открытым данным, отопление отключили на следующий улицах:

  • Берко Цемента;
  • Комсомольский городок;
  • Запорожская;
  • Транспортная 4-я;
  • Промышленная 1-я;
  • Краснопресненская;
  • Баранова;
  • Кирова;
  • Железнодорожная 1-4;
  • Рабочая 10-я, 15-я, 17-я, 19-я, 20-я, 22-я, 23-я, 25-я.

Тепла в домах на этих улицах нет с 10:15 часов, предварительным временем включения отопления значится 6 апреля, 19:00. Причиной отключения стал ремонт трубопровода, который потребовался, вероятно, из-за коммунальной аварии. Работы проводит МП «Тепловая компания».

В последний раз насколько глобальное отключение отопления было замечено в январские морозы, когда в течение недели температура не поднималась выше -28 градусов. Проблему так и не устранили, и к концу новогодних каникул в школах и детсадах было значительно холоднее нормы.

#Новости#Отопление#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
Жуткий пожар в центре Омска, загрязнение рек и День города — 2022
Сегодня, 16:37
Трехкратное превышение. В День города Омск накрыли «праздничные» выбросы
Сегодня, 11:48
Омский СК проверит инцидент со столкновением двух поездов
Сегодня, 14:46
Римские легионеры и японские лучники: Самые яркие моменты омского «Щита Сибири 2022»
Вчера, 23:42
«Плоды» праздника. В День города в Омске случилось почти 900 происшествий
Стало известно, сколько раз за минувшие сутки жители Омской области обращались в полицию.
Сегодня, 10:38
Самолет, летевший из Омска, экстренно приземлился в Казани из-за здоровья пассажира
Сегодня, 14:14