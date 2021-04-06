Хватит греться: в Омске с потеплением отключили батареи в целом микрорайоне

Согласно открытым данным, отопление отключили на следующий улицах:
Тепла в домах на этих улицах нет с 10:15 часов, предварительным временем включения отопления значится 6 апреля, 19:00. Причиной отключения стал ремонт трубопровода, который потребовался, вероятно, из-за коммунальной аварии. Работы проводит МП «Тепловая компания».
В последний раз насколько глобальное отключение отопления было замечено в январские морозы, когда в течение недели температура не поднималась выше -28 градусов. Проблему так и не устранили, и к концу новогодних каникул в школах и детсадах было значительно холоднее нормы.