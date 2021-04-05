ВКонтакте и «Агуша» запустили благотворительный подарок #ЗаПравоНаСчастье

«Уже третий год „Агуша“ не только помогает детям с особенностями развития расти счастливыми, поддерживая программы фонда „Обнажённые сердца“, но и развивает свою целевую аудиторию — и постепенно мамы меняют своё отношение к проблематике людей с особенностями. В этом году мы расширяем целевую аудиторию программы, трансформируя её в настоящее движение #ЗаПравоНаСчастье. Приглашаем к участию каждого пользователя, разделяющего наши ценности и миссию, — неважно, является ли он нашим потребителем или нет».