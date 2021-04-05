«Россети Сибирь» через суд взыщут с омской РЭК и Минфина 270 млн рублей

В сумму вошли экономически обоснованные расходы компании, которые не были учтены в установленном на 2020 год тарифе на электричество.
Дата первого заседания будет объявлена позже. По словам начальника департамента по связям с общественностью компании «Россети Сибирь» Анастасии Гуливатенко, компания хочет взыскать экономически обоснованные расходы, которые не попали в тариф 2020 года.
РЭК признал одну величину, но в условиях ограниченного прироста тарифов включил в тариф сниженную НВВ на 270 млн рублей, рассказала представитель пресс-службы.
«Иск - вынужденная мера по компенсации экономически обоснованных расходов», - добавила Гуливатенко.
Напомним, компания «Россети Сибирь» занимается распределением электроэнергии на территории 9 регионов СФО.