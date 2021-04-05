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«Россети Сибирь» через суд взыщут с омской РЭК и Минфина 270 млн рублей

«Россети Сибирь» через суд взыщут с омской РЭК и Минфина 270 млн рублей

5 апреля 2021, 17:42
Фото: Медиахолдинг 1MI
Компания «Россети Сибирь» подала иск в Арбитражный суд Омской области, требуя взыскать с РЭК Омской области и регионального Минфина 270 млн рублей, сообщает ТАСС.

В сумму вошли экономически обоснованные расходы компании, которые не были учтены в установленном на 2020 год тарифе на электричество.

«Сумма исковых требований: 270 366 500 рублей», - сообщается в картотеке.

Дата первого заседания будет объявлена позже. По словам начальника департамента по связям с общественностью компании «Россети Сибирь» Анастасии Гуливатенко, компания хочет взыскать экономически обоснованные расходы, которые не попали в тариф 2020 года.

РЭК признал одну величину, но в условиях ограниченного прироста тарифов включил в тариф сниженную НВВ на 270 млн рублей, рассказала представитель пресс-службы.

«Иск - вынужденная мера по компенсации экономически обоснованных расходов», - добавила Гуливатенко.

Напомним, компания «Россети Сибирь» занимается распределением электроэнергии на территории 9 регионов СФО.

#Новости#Минфин#РЭК Омской области#Суд#Экономика
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