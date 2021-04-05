Проверки продолжаются. Еще семь человек катались в транспорте без масок

В Омской области продолжатся проверки, связанные с соблюдением масочного режима. За прошлую неделю на нарушениях в общественном транспорте попались семь человек.
По итогам рейдов возбудили 34 административных дела на перевозчиков, 287 — на водителей и 353 — на пассажиров. Чаще всего без масок в транспорте ездят в городе (410 протоколов), чем в области (264 протокола).
Также проверки прошли в общепите и магазинах. По итогам сотрудники надзорных ведомств завели 142 дела. За время проведения проверок составили 554 протокола на должностных лиц и хозяйствующих субъектов и 6 378 — на покупателей.