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Проверки продолжаются. Еще семь человек катались в транспорте без масок

Проверки продолжаются. Еще семь человек катались в транспорте без масок

5 апреля 2021, 10:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
Министерство региональной безопасности опубликовало итоги проверок, которые прошли с 29 марта по 4 апреля.

В Омской области продолжатся проверки, связанные с соблюдением масочного режима. За прошлую неделю на нарушениях в общественном транспорте попались семь человек.

По итогам рейдов возбудили 34 административных дела на перевозчиков, 287 — на водителей и 353 — на пассажиров. Чаще всего без масок в транспорте ездят в городе (410 протоколов), чем в области (264 протокола).

Также проверки прошли в общепите и магазинах. По итогам сотрудники надзорных ведомств завели 142 дела. За время проведения проверок составили 554 протокола на должностных лиц и хозяйствующих субъектов и 6 378 — на покупателей.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество#Омск сегодня
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