В Омске из-за талого снега на весь день перекрыли улицу

Очевидцы сообщили, что перекрыт участок между улицами Красный Путь и Волховстроя. На дороге замечена спецтехника, но никаких предупреждений ни от горадминистрации, ни от ГИБДД накануне не было. Оказалось, что дорожники решили потратить субботний день на очистку ливневой канализации.
Когда именно откроют участок, не сообщается, но проезд по нему перекрыт уже как минимум с 11 часов утра.
ОБНОВЛЕНО:
В пресс-службе омской Госавтоинспекции объявили, что дородные работы на участке 7-й Северной от Красного пути до Волховстроя закончат только в 20:00 3 апреля.