В Омске из-за талого снега на весь день перекрыли улицу

Очевидцы сообщили, что перекрыт участок между улицами Красный Путь и Волховстроя. На дороге замечена спецтехника, но никаких предупреждений ни от горадминистрации, ни от ГИБДД накануне не было. Оказалось, что дорожники решили потратить субботний день на очистку ливневой канализации.