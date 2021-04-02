Одноклассники запустили акцию ко дню осведомленности об аутизме

Одноклассники ежегодно поддерживают и инициируют социальные проекты для борьбы со стереотипами в обществе. Осенью 2020 года ОК и Центр «Антон тут рядом» запустили просветительский проект «Время думать об искусстве», который привлекает внимание общества к людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) через живопись. В создании визуальной составляющей проекта участвовали студенты Центра, взрослые люди с аутизмом, которые нарисовали репродукции известных картин Русского музея. Летом того же года ОК поддерживали проект видеопроект «Книжки вверх ногами» – серию публикаций о детях с синдромом Дауна, которые читают отрывки из любимых книг и задают вопросы о прочитанном известным людям.