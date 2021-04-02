«Каско за ноль»: Газпромбанк Автолизинг компенсирует клиентам страхование имущества

Posted 2 апреля 2021,, 08:41
Published 2 апреля 2021,, 08:41
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По заключенным до 30 июня 2021 года договорам лизинговая компания компенсирует клиентам стоимость полиса каско в первые 12 месяцев аренды. Выбор программы страхования, а также компании, оказывающей услуги страхования имущества, не ограничены.
Чтобы стать участником действующей акции, необходимо внести авансовый платеж в размере до 30% от стоимости транспортного средства по договору купли-продажи. При этом срок аренды должен быть равным или превышать 37 месяцев, а график платежей определяется как аннуитетный (равный).
«Каско за ноль» сочетается с прочими преимуществами приобретения автотранспорта в лизинговой компании. Так, в качестве аванса Газпромбанк Автолизинг готов зачесть имеющийся автомобиль по программе трейд-ин, предложить новое транспортное средство с выгодой от производителя и эксклюзивной фирменной скидкой до 3% за платежную дисциплину. Значительной экономии при эксплуатации предметов лизинга юридические лица и предприниматели смогут добиться при заправке по картам «ОПТИ 24» от «Газпром нефти». Совместная программа с Газпромбанк Автолизингом предполагает скидку на топливо до 7%.
«Мы и ранее предлагали привлекательные тарифы на страхование совместно с нашими партнерами — страховыми компаниями. Сейчас же решили пойти на беспрецедентный шаг и компенсировать плату за каско в первый год лизинга. Это должно поддержать бизнес в столь непростые времена, ведь в некоторых случаях стоимость полиса может достигать нескольких сотен тысяч рублей», — комментирует Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.
Оставить заявку на лизинг транспорта для бизнеса, рассчитав индивидуальные параметры финансирования на различные модели автомобилей, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.