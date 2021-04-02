«Каско за ноль»: Газпромбанк Автолизинг компенсирует клиентам страхование имущества

«Каско за ноль» сочетается с прочими преимуществами приобретения автотранспорта в лизинговой компании. Так, в качестве аванса Газпромбанк Автолизинг готов зачесть имеющийся автомобиль по программе трейд-ин, предложить новое транспортное средство с выгодой от производителя и эксклюзивной фирменной скидкой до 3% за платежную дисциплину. Значительной экономии при эксплуатации предметов лизинга юридические лица и предприниматели смогут добиться при заправке по картам «ОПТИ 24» от «Газпром нефти». Совместная программа с Газпромбанк Автолизингом предполагает скидку на топливо до 7%.