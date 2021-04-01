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Posted 1 апреля 2021,, 09:34

Published 1 апреля 2021,, 09:34

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Боевик из Кабардино-Балкарии в суде отстоял право покинуть Омск

1 апреля 2021, 09:34
Осужденный за вооруженное нападение на государственные учреждения в Нальчике в 2005 году боевик «переедет» из Омска в Ставропольский край. Такое решение принял Куйбышевский районный суд, сообщает портал «Бор55».

Заключенный Азрет Шаваев обратился в Куйбышевский райсуд с иском против УФСИН России по Омской области. Мужчина был осужден на 20 лет колонии строгого режима за вооруженное нападение на госучреждения в Нальчике в 2005 году.

Согласно статье 81 УИК РФ, все наказание осужденный должен отбывать в одной колонии. До недавнего времени Шаваев находился в омской ИК-6, пишет автор блога. Теперь же боевика должны этапировать в одну из колоний строгого режима в Ставропольском крае.

Автор материала утверждает, что такое решение суда — едва ли не первое в Омске, принятое в пользу заключенного. Для этапирования в другую колонию нужны веские основания и исключительные случаи. Чем руководствовался судья Куйбышевского суда при рассмотрении дела, пока неясно.

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