Эксперты раскрыли способы накрутки трафика через виртуальные номера

Posted 31 марта 2021,, 16:09
Published 31 марта 2021,, 16:09
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает LENTA.ru, после публикации в издании RT началась дискуссия об уместности использования фейковой аудитории и технологий, которые помогают ее раздувать. По словам журналистов, схема регистрации на ресурсе построена так, что “участником” можно становиться несколько раз, указывая разные e-mail-адреса и любые геометки. В RT обратили внимание на то, что, если верить сайту, Навального поддержали 60 жителей Мавзолея Ленина и свыше 1000 обитателей дикого острова Визе в Карском море.
Деев подчеркнул, что технологии совершенствуются и гаджеты сейчас используют как представители молодого поколения, так и дети и пожилые люди, легко осваивающие их. В связи с этим накрутка числа просмотров изо дня в день все сильнее и глубже проникает в нашу реальность. По словам Деева, появилось множество сервисов, которые дают возможность получить СМС на виртуальный номер для регистрации. Так, к примеру, sms-man.ru предоставляет номера для приема СМС из более 270 различных стран, включая Россию. Этим активно пользуются люди, которые хотят скрыть свою личность. Так как у сервиса предусмотрен АPI для разработчиков, с организацией массовой регистрации номеров под любые манипуляции не возникает никаких проблем. Ограничений в количестве сообщений для подтверждения аккаунтов нет.
Деев отметил, что нет ничего удивительного в оставленных на сайтах геометках с фиктивных аккаунтов, ведь некоторые сервисы позволяют регистрироваться в соцсетях, не приобретая сим-карту.
Эксперт считает одной из самых опасных современных тенденций накрутку голосов в музыкальных конкурсах, социальных сетях и даже в период проведения серьезных мероприятий.
До этого сторонники Навального разработали специальный сайт, где люди, готовые выйти на митинг, могли отметить свое местоположение. Дату проведения митинга обещали назвать по достижении числа участников в 500 тысяч. Организаторы сообщили, что на мероприятие хотят выйти уже 360 тысяч человек, но в достоверности этой информации эксперты усомнились.