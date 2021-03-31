Эксперты раскрыли способы накрутки трафика через виртуальные номера

Деев подчеркнул, что технологии совершенствуются и гаджеты сейчас используют как представители молодого поколения, так и дети и пожилые люди, легко осваивающие их. В связи с этим накрутка числа просмотров изо дня в день все сильнее и глубже проникает в нашу реальность. По словам Деева, появилось множество сервисов, которые дают возможность получить СМС на виртуальный номер для регистрации. Так, к примеру, sms-man.ru предоставляет номера для приема СМС из более 270 различных стран, включая Россию. Этим активно пользуются люди, которые хотят скрыть свою личность. Так как у сервиса предусмотрен АPI для разработчиков, с организацией массовой регистрации номеров под любые манипуляции не возникает никаких проблем. Ограничений в количестве сообщений для подтверждения аккаунтов нет.