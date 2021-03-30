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Posted 30 марта 2021,, 05:26

Published 30 марта 2021,, 05:26

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Сбер приобрел 85% доли в компании goods.ru

30 марта 2021, 05:26
Сбер, Группа «М.Видео-Эльдорадо» и основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали юридически обязывающую документацию по приобретению Сбером 85% доли в компании goods.ru.

Сбер, Группа «М.Видео-Эльдорадо» и основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали юридически обязывающую документацию по приобретению Сбером 85% доли в компании goods.ru (ООО «Маркетплейс»). Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2021 года.

По условиям сделки Сбер приобретает часть долей goods.ru, принадлежащих Группе «М.Видео-Эльдорадо», а также инвестирует в дальнейшее развитие компании goods.ru (ООО «Маркетплейс»). В результате доля Сбера в капитале goods.ru составит 85%, 10% сохраняет за собой Группа «М.Видео-Эльдорадо», 5% — основатель «М.Видео» Александр Тынкован.

Создание и развитие электронной коммерции — одно из главных направлений развития экосистемы Сбера. Маркетплейс станет мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой сейчас уже представлено 16 основных категорий с 2,5 млн товаров, и в будущем их количество будет только увеличиваться.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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