Сбер приобрел 85% доли в компании goods.ru

Создание и развитие электронной коммерции — одно из главных направлений развития экосистемы Сбера. Маркетплейс станет мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой сейчас уже представлено 16 основных категорий с 2,5 млн товаров, и в будущем их количество будет только увеличиваться.