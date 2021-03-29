Грузовые автомобили Урал с увеличенной выгодой в Газпромбанк Автолизинге

Posted 29 марта 2021,, 09:09
Published 29 марта 2021,, 09:09
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В рамках совместной программы АЗ «УРАЛ» и лизинговой компании суммарная экономия для юрлиц и ИП достигает 18% от стоимости автомобилей, участвующих в программе госсубсидирования. Так, эксплуатировать самосвал Урал Next с колесной формулой 6х6 клиенты Газпромбанк Автолизинга могут с выгодой свыше 750 тыс. руб.
Автомобильный завод «Урал» - один из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Линейка миасского предприятия включает в себя 250 модификаций машин и состоит из вахтовых автобусов, подъемных кранов, самосвалов, тягачей и других типов техники с колесной формулой 4х4, 6х6 и 8х8 и грузоподъемностью до 20 тонн. Приобрести Уралы можно в 41 точке продаж по всей России в том числе в лизинг, воспользовавшись обновленным спецпредложением от Газпромбанк Автолизинга.
Действие настоящей программы распространяется на весь модельный ряд полноприводных и дорожных автомобилей, а также спецтехники АЗ «УРАЛ» (за исключением газомоторной техники). Так, эксплуатировать бортовой Урал Next (модификация 4320-5111-73, РРЦ – 3,61 млн руб.) с колесной формулой 6х6 и грузоподъемностью 6,5 тонны клиенты лизинговой компании смогут, внося ежемесячно всего 32 082 руб. Для этого договор заключается на 5 лет, в качестве аванса вносится 41% от стоимости предмета лизинга, а на выкупной платеж распределяется 15% остатка.
В зависимости от выбранной программы финансирования и модели Урал достигаемая в результате аренды суммарная экономия по налогам на прибыль и НДС для компаний на ОСНО достигает 1,52 млн руб.
Оставить заявку на лизинг Урал, рассчитав индивидуальные параметры финансирования на различные модели, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.