Грузовые автомобили Урал с увеличенной выгодой в Газпромбанк Автолизинге

Автомобильный завод «Урал» - один из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Линейка миасского предприятия включает в себя 250 модификаций машин и состоит из вахтовых автобусов, подъемных кранов, самосвалов, тягачей и других типов техники с колесной формулой 4х4, 6х6 и 8х8 и грузоподъемностью до 20 тонн. Приобрести Уралы можно в 41 точке продаж по всей России в том числе в лизинг, воспользовавшись обновленным спецпредложением от Газпромбанк Автолизинга.