«Сделали из минуса плюс». Омская автошкола резко выросла на фоне коронавируса

Да. Примерно 4-5 лет назад я решил начать экспансию в другие регионы. Первой стала Новосибирская область. Мы туда зашли в 2017 году. Сегодня там работают четыре автошколы. Также у нас есть отделение «Вектора» в Челябинске. По франшизе работают наши партнеры в Москве и Калининграде. Три месяца назад запустили школу в Липецке. Но хочу отметить, что все наши филиалы в других субъектах все равно привязаны к Омску, поскольку часть бизнес-процессов выполняется здесь, в Омске. Это call-центр, отделы маркетинга, рекламы.