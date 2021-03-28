«Сделали из минуса плюс». Омская автошкола резко выросла на фоне коронавируса

Posted 28 марта 2021,, 06:27
Published 28 марта 2021,, 06:27
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На этот раз мы поговорили с директором автошколы «Вектор» Семеном Сокуром. В 2015 году он решил открыть свое дело — организовать школу обучения на водительские права. Первые учебные организации предприниматель открыл в Омске и Калачинске. За шесть лет запущено почти два десятка филиалов в Омске и еще несколько в области.
Семен, расскажите, как развивали бизнес и к чему пришли сегодня?
В августе автошколе «Вектор» исполняется шесть лет. Это был период очень интенсивного развития. Сегодня у нас в штате работают 150 человек. По моим оценкам, на текущий момент мы занимаем долю рынка автошкол Омска и области в размере 40-50%.
А есть у вас филиалы в других городах?
Да. Примерно 4-5 лет назад я решил начать экспансию в другие регионы. Первой стала Новосибирская область. Мы туда зашли в 2017 году. Сегодня там работают четыре автошколы. Также у нас есть отделение «Вектора» в Челябинске. По франшизе работают наши партнеры в Москве и Калининграде. Три месяца назад запустили школу в Липецке. Но хочу отметить, что все наши филиалы в других субъектах все равно привязаны к Омску, поскольку часть бизнес-процессов выполняется здесь, в Омске. Это call-центр, отделы маркетинга, рекламы.
Какое влияние оказала на бизнес пандемия коронавируса? Многие предприниматели говорят, что до сих пор испытывают трудности.
Для нас 2020 год был удачным. Мы открыли несколько филиалов, запустили франшизу. Конечно, когда в начале года объявили полный запрет деятельности, было непросто, но мы сделали из минуса плюс. В этот период мы активно готовили запуск новых школ: оформляли документы, делали ремонт, использовали это время на переформатирование бизнеса. И когда ограничения отменили, у нас произошел резкий скачок финансовых показателей.
Как началось ваше сотрудничество с Центром поддержки экспорта Омской области?
В 2019 году мы вышли на сотрудничество с Центром. Они нам очень помогли с выходом на федеральный уровень. Участвуя в выставках при поддержке специалистов Центра, мы открыли для себя новые города, где впоследствии появились наши филиалы, а также занялись франшизой.
Расскажите подробнее об этом направлении деятельности.
Франшиза — очень перспективное направление. Зачем придумывать что-то новое, если можно взять упаковку с готовой школой: использовать наш опыт, технологии, бренд-бук. У нас все оцифровано, мы готовы предоставить полный пакет — автошкола под ключ. Только вчера прилетели с выставки BUYBRAND Franchise Market, где 10 успешных омских франшиз, в том числе и наша, представляли свои возможности. В выставке принимали участие наши топ-менеджеры. Мы общались с потенциальными клиентами, которые хотят открыть автошколу в своем городе.
Есть уже результаты участия в выставке? Каких договоренностей удалось достичь?
Мы принципиально не подписываем контракты сразу. Сейчас выбрали несколько десятков возможных партнеров. Далее с ними будет проводиться собеседование. Сначала хотим понять, что они могут. Проведем отбор, пообщаемся, возможно, что-то и родится, но не факт. Дело в том, что мы предъявляем достаточно жесткие требования к нашим партнерам. Главное — оценка вероятности закрытия школы в будущем. Она должна быть минимальной.
Какие планы развития компании на ближайшие два-три года?
Мы достраиваем новый двухэтажный офис в Омске. В конце апреля планируем его открыть. будет создано 100 новых мест с зарплатой выше средней по региону. Объем инвестиций — 20 млн рублей. В офисе будет располагаться подразделение компании, которое будет управлять всеми автошколами во всех городах присутствия, а также call-центр и маркетинговая служба. Что касается дальнейших планов, то рассчитываем нарастить свое присутствие в других регионах по франшизе до 15-30 городов.
Есть у вас пожелания, предложения к омскому Центру поддержки экспорта?
Они молодцы. Всегда дружелюбные, всегда готовы оказать помощь и поддержку. Мы им очень благодарны.
Вы тоже можете воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта Омской области на безвозмездной основе: перевод материалов на иностранные языки, организация участия в международных выставках, бизнес-миссии, поиск партнеров за рубежом, размещение на международных торговых площадках и многое другое. Подробнее на ved55.ru в разделе «Услуги».
Справочно: Центр поддержки экспорта Омской области осуществляет деятельность в рамках реализации в регионе национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».