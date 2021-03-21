Весенний удар. Омичей ждут опасные погодные явления

Posted 21 марта 2021,, 06:05
Published 21 марта 2021,, 06:05
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня днем столбик термометра поднимется до +3 градусов, сообщает местный гидрометцентр. Буду небольшие осадки в виде мокрого снега. Омичей предупреждают о гололедных явлениях. Также в регион придет сильный ветер. Порывы местами достигнут 19 метров в секунду. Немного тише — 5-10 метров в секунду — станет ночью, когда похолодает до -12.
Новая неделя начнется с умеренного ветра, снежных осадков и гололеда. Температура воздуха -3…+2.
В ночь с 22 на 23 марта ожидается резкое похолодание, при прояснении до -19 градусов. Пройдут осадки. Порывы ветра от 3 до 8 метров в секунду.
На вторник синоптики обещают -4…+1. Местами возможен небольшой снег, гололед. Ветер поднимется до 12 метров в секунду.