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Posted 21 марта 2021,, 06:05

Published 21 марта 2021,, 06:05

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Весенний удар. Омичей ждут опасные погодные явления

21 марта 2021, 06:05
Весна долго откладывала свой визит в Омск. Однако все же решила прийти. Уже завтра горожан ждут не самые приятные весенние явления. На дорогах будет опасно. Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.

Сегодня днем столбик термометра поднимется до +3 градусов, сообщает местный гидрометцентр. Буду небольшие осадки в виде мокрого снега. Омичей предупреждают о гололедных явлениях. Также в регион придет сильный ветер. Порывы местами достигнут 19 метров в секунду. Немного тише — 5-10 метров в секунду — станет ночью, когда похолодает до -12.

Новая неделя начнется с умеренного ветра, снежных осадков и гололеда. Температура воздуха -3…+2.

В ночь с 22 на 23 марта ожидается резкое похолодание, при прояснении до -19 градусов. Пройдут осадки. Порывы ветра от 3 до 8 метров в секунду.

На вторник синоптики обещают -4…+1. Местами возможен небольшой снег, гололед. Ветер поднимется до 12 метров в секунду.

Напомним, вчера, 20 марта, в отдельных районах города омичи заметили первый дождь.

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