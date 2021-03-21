Весенний удар. Омичей ждут опасные погодные явления

Сегодня днем столбик термометра поднимется до +3 градусов, сообщает местный гидрометцентр. Буду небольшие осадки в виде мокрого снега. Омичей предупреждают о гололедных явлениях. Также в регион придет сильный ветер. Порывы местами достигнут 19 метров в секунду. Немного тише — 5-10 метров в секунду — станет ночью, когда похолодает до -12.