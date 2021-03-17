ОК и фонд Варламова запустили карту исчезающего архитектурного наследия

«В России огромное количество разрушающихся памятников архитектуры, и среди них есть настоящие шедевры, о существовании которых многие жители страны даже не подозревают. Именно 7 таких объектов мы выбрали для совместного проекта с Одноклассниками. На интерактивной карте проекта – не только дореволюционные объекты, но и 3 советских архитектурных памятника. Сейчас под угрозой исчезновения находится даже этот сравнительно молодой пласт наследия. Надеемся, что проект «Архитектурный перископ» сможет не только познакомить аудиторию Одноклассников с российским наследием, но и поможет привлечь внимание к проблеме и приблизить момент, когда эти здания будут спасены», — комментирует Роман Ушаков, координатор благотворительного фонда «Внимание»