РГС Банк увеличил активы в 1,8 раз и вошел в пятерку лидеров по выдачам автокредитов

Posted 16 марта 2021,, 09:10
Published 16 марта 2021,, 09:10
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Наиболее значимые результаты были достигнуты в рамках стратегического направления развития – автокредитования, где банк вошел в пятерку лидеров рынка по выдачам и ТОП-10 по портфелю автокредитов.
Операционные доходы РГС Банка за 2020 год составили 4,8 млрд рублей, превысив в 2 раза показатели 2019 года (2,4 млрд рублей). Чистые процентные доходы увеличились в 3,4 раза - с 1 млрд до 3,3 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - в 2,3 раза, с 0,6 до 1,5 млрд рублей.
Активы банка продемонстрировали рост на 86%, с 45,5 млрд до 84,6 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель при этом увеличился в 4,5 раз - с 16,1 млрд до 71,8 млрд рублей, в том числе 52,8 млрд рублей составили кредиты населению, 19 млрд рублей – корпоративному бизнесу.
В 2020 году розничное кредитование РГС Банка росло в разы опережающими рынок темпами. Розничный кредитный портфель банка увеличился за год в 4,9 раз (с 10,8 млрд рублей до 52,8 млрд рублей). Еще более значительный рост, в 7 раз, продемонстрировал портфель автокредитов - с 4,7 млрд рублей на начало года до 36,1 млрд рублей по итогам 2020.
Объем выдач кредитов в рознице в 2020 году достиг 58,1 млрд рублей - банк вышел на 22-е место в банковской системе по данному показателю. В том числе было выдано автокредитов на сумму 44,8 млрд рублей, что позволило банку войти в ТОП-5 игроков в данном направлении занять 9-ю строчку по портфелю автокредитов.
Корпоративный кредитный портфель банка в 2020 году увеличился в 3,6 раз, с 5,3 млрд до 19 млрд рублей. Объем выдач кредитов корпоративным клиентам по итогам прошлого года составил 54,4 млрд рублей.
Капитал банка за отчетный период также вырос на 61% - с 11 до 17,8 млрд рублей. Увеличение состоялось за счет вложений в капитал банка средств материнской компании. Достаточность базового капитала банка составила 11,3%, основного капитала –15,2 %, собственных средств – 15,7%, превзойдя минимальные нормативные значения.
Объем обязательств за год увеличился на 97% - с 34,4 до 66,8 млрд рублей, в том числе продемонстрировали рост с 33,2 млрд рублей до 41,5 млрд рублей привлеченные средства клиентов. 23 млрд рублей в портфеле пассивов составили средства населения и 18,5 млрд рублей - средства корпоративных клиентов.
В 2020 году банк продолжил активное развитие продуктовой линейки для целевой аудитории. Клиентам были предложены вклады и накопительные счета со льготными условиями для клиентов-автомобилистов, дополнена карточная линейка (Дорожная карта, Мир автомобилиста), в том числе серией цифровых продуктов, внедрена программа лояльности, запущен сервис доставки карт, а также значительно расширена линейка кредитных предложений для автолюбителей.
Сегодня в РГС Банке автовладелец может получить финансирование практически под любые потребности: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, на покупку авто у дилера и у частного лица, автокредит с остаточным платежом, в рамках льготной программы автокредитования или наличными на покупку авто. Покупатель вправе выбрать, готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог или оформлять страхование, - от этого будут зависеть условия предложенной ему кредитной программы. Кроме этого, РГС Банк предложил автовладельцам ряд сервисных партнерских продуктов, которые могут быть интересны клиентам на любом этапе владения авто и в рамках day-to-day активности.
Для автопроизводителей и дилеров в 2020 году были разработаны программы финансирования склада, запущен продукт по гарантиям, банк принял участие в поддержке программы опережающих закупок автотранспорта, реализованной Минпромторгом.
Активно развивается технологическая платформа бизнеса. Запущен новый кредитный конвейер для физических лиц, состоялся переход контакт-центра на инновационную платформу Genesys, расширен функционал по оформлению банковских и сервисных продуктов на сайте, в ДБО, контакт-центре, внедрена онлайн-запись клиента на сделку в офис, запущена e-commerce платформа автомаркетплейса.
Кроме этого, банк продолжил трансформацию региональной сети банка в направлении «легких» безкассовых офисов обслуживания в формате пит-стопов. В 2020 году РГС Банк вышел в 10 новых городов и открыл 37 новых отделений, увеличив количество офисов до 116. Также более чем в 2 раза – с 318 до 678 – увеличилось количество удаленных точек продаж банка в партнерской сети дилерских центров. На сегодня сеть банка представлена в 88 городах в 64 регионах РФ. К сотрудничеству с банком уже подключились более 3,3 тысяч партнеров-автосалонов по всей России. Число активных клиентов банка по итогам 2020 года превысило 226 тысяч физлиц и 4,2 тыс. компаний. Клиентам доступны более 93 тыс. банкоматов собственной и партнерской сети для бесплатного снятия и пополнения счетов.
«Сегодня РГС Банк предлагает широкий спектр продуктов и услуг для клиентов-автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса c комфортными условиями сотрудничества - как кредитные программы, так и расчетно-сберегательную линейку. Пока мы находимся в инвестиционном цикле развития и являемся новичком в сегменте автобизнеса, но активно внедряем новую технологическую платформу и наращиваем сотрудничество с партнерами. В том числе в конце года был запущен один из ключевых проектов в рамках реализации бизнес-стратегии - маркетплейс для автомобилистов #банкавто (bankauto.ru). Пока мы реализовали первые 4 сервиса (покупка-продажа автомобилей, страхование и кредитование), - поделился Алексей Токарев, Президент – Председатель Правления РГС Банка. - В 2020 году, несмотря на пандемию, мы качественно нарастили совокупный кредитный портфель (розничный и корпоративный) до 72 млрд руб. С такими же высокими темпами мы намерены развиваться и в 2021 году, когда запланирован более чем двукратный рост по активам, расширение функционала платформы маркетплейса и выход на положительный финансовый результат».
РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) – российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Сеть кредитной организации охватывает 88 городов в 64 субъектах России. Банк обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ruBBB+». Является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Региональных Банков, ММВБ и др. www.rgsbank.ru