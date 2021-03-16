РГС Банк увеличил активы в 1,8 раз и вошел в пятерку лидеров по выдачам автокредитов

«Сегодня РГС Банк предлагает широкий спектр продуктов и услуг для клиентов-автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса c комфортными условиями сотрудничества - как кредитные программы, так и расчетно-сберегательную линейку. Пока мы находимся в инвестиционном цикле развития и являемся новичком в сегменте автобизнеса, но активно внедряем новую технологическую платформу и наращиваем сотрудничество с партнерами. В том числе в конце года был запущен один из ключевых проектов в рамках реализации бизнес-стратегии - маркетплейс для автомобилистов #банкавто (bankauto.ru). Пока мы реализовали первые 4 сервиса (покупка-продажа автомобилей, страхование и кредитование), - поделился Алексей Токарев, Президент – Председатель Правления РГС Банка. - В 2020 году, несмотря на пандемию, мы качественно нарастили совокупный кредитный портфель (розничный и корпоративный) до 72 млрд руб. С такими же высокими темпами мы намерены развиваться и в 2021 году, когда запланирован более чем двукратный рост по активам, расширение функционала платформы маркетплейса и выход на положительный финансовый результат».