Омских предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе «Экспортер года»

«По просьбам участников прошлого года комиссия конкурса приняла решение отдельно выделить номинацию «Экспортер года в сфере пищевой промышленности» и упростила пакет документов на участие. Отметим, что в номинации «Прорыв года» могут заявиться компании, которые еще ни разу не принимали участие в региональном этапе конкурса «Экспортер года». В качестве призов победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места в номинациях получат сертификаты на приобретение авиабилетов экономического класса в рамках деловых мероприятий Центра поддержки экспорта номиналом 100 000, 75 000 и 50 000 рублей со сроком действия до 31.12.2022 года», - рассказали в Центре.