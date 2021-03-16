Омских предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе «Экспортер года»

Posted 16 марта 2021,, 04:39
Published 16 марта 2021,, 04:39
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Победа в региональном этапе конкурса «Экспортер года» дает дополнительные баллы при участии в окружном и федеральном этапах. В этом году в Омской области победителей конкурса определят в 5 номинациях: «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере пищевой промышленности», «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере услуг и прочих сферах» и «Прорыв года».
Цель конкурса «Экспортер года» – это содействие развитию внешнеэкономической деятельности предпринимателей Омской области, обеспечение возможности предпринимателям представить лучшие образцы отечественной продукции и услуг. Это уникальная площадка для продвижения лучшего опыта и практики по внешнеэкономической деятельности омских товаропроизводителей.
Напомним, что Центр поддержки экспорта Омской области является структурным подразделением центра оказания услуг «Мой бизнес» и осуществляет свою деятельность в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
«По просьбам участников прошлого года комиссия конкурса приняла решение отдельно выделить номинацию «Экспортер года в сфере пищевой промышленности» и упростила пакет документов на участие. Отметим, что в номинации «Прорыв года» могут заявиться компании, которые еще ни разу не принимали участие в региональном этапе конкурса «Экспортер года». В качестве призов победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места в номинациях получат сертификаты на приобретение авиабилетов экономического класса в рамках деловых мероприятий Центра поддержки экспорта номиналом 100 000, 75 000 и 50 000 рублей со сроком действия до 31.12.2022 года», - рассказали в Центре.
С более подробной информацией можно ознакомиться в Положении о проведении конкурса на сайте Центра. Заявки принимаются по адресу: г. Омск, проспект Комарова, дом 21, корпус 1 (Омский ИТ-парк), 2 этаж, каб. 228, 229. Контактный телефон: +7(3812)95-77-75 (вн. 40 или 44) или по электронной почте: export@ved55.ru.
Справочно: конкурс «Экспортер года» проводится на территории Омской области ежегодно с 2013 года при содействии регионального Министерства экономики и АО «Российский экспортный центр». Всероссийская премия «Экспортер года» учреждена правительством РФ и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Она присуждается компаниям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг.