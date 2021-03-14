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Posted 14 марта 2021,, 08:39

Published 14 марта 2021,, 08:39

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Никогда не было и вот опять. В воздухе Омска нашли опасные вещества

14 марта 2021, 08:39
Загрязнение атмосферного воздуха зафиксировали в одном из округов Омска 11 марта. Результаты мониторинга опубликовало Обь-Иртышское УГМС.

11 марта были опубликованы итоги наблюдений за качеством атмосферного воздуха в городе. В каждом округе Омска есть стационарный пост, всего их восемь.

В Ленинском округе города зафиксировано превышение хлорида водорода, а в воздухе Советского округа был избыток фенола.

В соответствии с прогнозом погоды, эксперты делают выводы об уровне загрязнения атмосферы. Так, на 15, 16 и 17 марта в целом по городу он ожидается пониженный.

Напомним, сегодня стало известно и о загрязнении омских водоемов. На реке Омь зафиксировано превышение марганца в 80 раз от нормы.

Добавим, сообщить о выбросах можно по телефонам горячей линии министерства природных ресурсов и экологии Омской области: 39-35-35 (с понедельника по пятницу в рабочее время), 37-80-21 и 8-923-685-5631 (круглосуточно), 790-730 (многоканальная линия).

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