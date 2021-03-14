Никогда не было и вот опять. В воздухе Омска нашли опасные вещества

Posted 14 марта 2021,, 08:39
Published 14 марта 2021,, 08:39
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
11 марта были опубликованы итоги наблюдений за качеством атмосферного воздуха в городе. В каждом округе Омска есть стационарный пост, всего их восемь.
В Ленинском округе города зафиксировано превышение хлорида водорода, а в воздухе Советского округа был избыток фенола.
В соответствии с прогнозом погоды, эксперты делают выводы об уровне загрязнения атмосферы. Так, на 15, 16 и 17 марта в целом по городу он ожидается пониженный.
Напомним, сегодня стало известно и о загрязнении омских водоемов. На реке Омь зафиксировано превышение марганца в 80 раз от нормы.
Добавим, сообщить о выбросах можно по телефонам горячей линии министерства природных ресурсов и экологии Омской области: 39-35-35 (с понедельника по пятницу в рабочее время), 37-80-21 и 8-923-685-5631 (круглосуточно), 790-730 (многоканальная линия).