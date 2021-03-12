РГС Банк переформатировал сеть под автомобильные «пит-стопы»

Posted 12 марта 2021,, 09:05
Published 12 марта 2021,, 09:05
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Новый визуальный стиль, вдохновленный автомобильной тематикой и получивший название «Разворот», разработало агентство BBDO Branding. Дизайн-концепция офиса продаж нового формата включает в себя атрибуты и стилистические приемы, знакомые всем автомобилистам и позволяющие считывать позиционирование банка на интуитивном уровне.
Отличительной особенностью новых офисов является «бескассовый» формат обслуживания, который призван ускорить процесс предоставления клиенту банковских услуг. Роль касс в новом офисе играют ресайклинговые банкоматы, позволяющие за один раз проводить операции снятия и внесения наличных денежных средств на крупные суммы до 1 млн рублей. В отделениях доступен к оформлению весь спектр банковских продуктов и сервисных услуг партнеров. А в ближайшем будущем посетители смогут завершить в «пит-стопах» цифровые продажи от онлайн-агрегаторов и даже провести сделку с финансированием покупки автомобиля.
В 2020 году РГС Банк открыл уже 16 подобных флагманских офисов по всей стране, включая Москву и Санкт-Петербург, а 53 отделения были переформатированы с использованием основных элементов оформления флагманских точек продаж (формат «лайт»). В планах на 2021 год — открытие еще 3 флагманских офисов и 18 точек в формате «лайт». До конца 2022 года вся сеть банка будет переведена в формат Pit Stop.
«При разработке дизайн-концепции нам хотелось, чтобы клиент оказался в пространстве, которое сразу окружает его визуальными кодами из двух миров — автобизнеса и банковской сферы, и почувствовал себя в офисе так же комфортно, как и водитель за рулем удобного автомобиля. Это именно тот случай, когда даже стены сообщают тебе о приоритетах в работе и профессионализме команды», — поделилась Ольга Коновалова, Генеральный директор BBDO Branding.
«Работая над новым форматом отделений, мы стремились создать позитивный клиентский опыт в самой первой точке контакта. С одной стороны, нам была важна преемственность автомобильной тематики и соответствие официальному слогану «Дороги, которые мы выбираем». С другой стороны, мы постарались сделать новые офисы прежде всего комфортными для клиентов. Именно поэтому наши отделения предусматривают «усиленную» зону ожидания, где расположены устройства самообслуживания, а также есть доступ к Интернету, — отметила Ольга Габеева, директор по развитию продаж и сети РГС Банка. — При этом сегодня мы не просто расширяем свое присутствие в важных для автобизнеса регионах, но продолжаем реформатировать сеть в направлении «легких» бескассовых офисов, где клиент может максимально оперативно получить все необходимые консультации — как с помощью нашего менеджера, так и в рамках зон дистанционного обслуживания. Максимально безналичный расчет с клиентом, активное использование digital-каналов и переход на цифровой уровень отношений — то, к чему мы стремимся. Новый формат отделений — яркий тому пример».
На 01.01.2021 сеть офисов РГС Банка представлена 116 отделениями и 678 точками продаж в партнерской сети дилерских центров в 88 городах России, в 64 регионах присутствия.
РГС Банк (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) – российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автолюбителей и компаний из сферы автобизнеса. Обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ruBBB+». Является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Региональных Банков, СРО НФА, ММВБ и др. www.rgsbank.ru