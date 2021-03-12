РГС Банк переформатировал сеть под автомобильные «пит-стопы»

«Работая над новым форматом отделений, мы стремились создать позитивный клиентский опыт в самой первой точке контакта. С одной стороны, нам была важна преемственность автомобильной тематики и соответствие официальному слогану «Дороги, которые мы выбираем». С другой стороны, мы постарались сделать новые офисы прежде всего комфортными для клиентов. Именно поэтому наши отделения предусматривают «усиленную» зону ожидания, где расположены устройства самообслуживания, а также есть доступ к Интернету, — отметила Ольга Габеева, директор по развитию продаж и сети РГС Банка. — При этом сегодня мы не просто расширяем свое присутствие в важных для автобизнеса регионах, но продолжаем реформатировать сеть в направлении «легких» бескассовых офисов, где клиент может максимально оперативно получить все необходимые консультации — как с помощью нашего менеджера, так и в рамках зон дистанционного обслуживания. Максимально безналичный расчет с клиентом, активное использование digital-каналов и переход на цифровой уровень отношений — то, к чему мы стремимся. Новый формат отделений — яркий тому пример».