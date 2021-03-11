Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта 2021,, 14:41

Published 11 марта 2021,, 14:41

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Выгода до 222 тысяч рублей: Газпромбанк Автолизинг увеличил скидки на Haval

11 марта 2021, 14:41
Компания Газпромбанк Автолизинг, оказывающая услуги аренды транспорта для бизнеса, объявляет об увеличении скидок на модели Haval. К выгоде от производителя лизинговая компания добавит увеличенную до 3% от стоимости автомобиля скидку за платежную дисциплину.

Таким образом, кроссоверы и внедорожники одного из самых быстроразвивающихся на российском рынке брендов доступны в лизинг всего от 470 руб. в день.

Haval — автомобильный бренд компании Great Wall Motor, созданный в 2013 году. Широкий модельный ряд внедорожников и кроссоверов, технологичность, современная производственная база, интегрированная сеть поставок комплектующих от лучших иностранных производителей являются основой его успешного развития. На данный момент широкая дистрибьюторская сеть Haval в России насчитывает 96 официальных дилерских центров. По данным АЕБ, в 2020 году продажи Haval в России составили 17 381 автомобиль, что на 41,5% больше, чем годом ранее.

Корпоративные клиенты могут начать эксплуатировать продукцию китайского бренда, воспользовавшись фирменным легким лизингом (упрощенный и ускоренный документооборот, включая заключение сделок при помощи ЭЦП) от Газпромбанк Автолизинга. Чтобы приобрести Haval всего по двум предоставленным документам – паспорту гендиректора и ИНН предприятия, достаточно определиться с вариантом финансирования – с минимальным удорожанием, минимальными первоначальными затратами или минимальным ежемесячным платежом. Для лизингополучателей Haval авансы снижены до минимальных 5%.

Воспользовавшись программой трейд-ин, а также субсидированием лизинга от автопроизводителя и получив скидку 160 тыс. руб. на стильный кроссовер Haval F7x, можно дополнительно увеличить преимущество за счет скидки до 3% от Газпромбанк Автолизинга. В результате автомобиль в комплектации Comfort с двигателем 1.5Т (200 л.с.) по цене 1 549 000 руб. доступен, к примеру, с минимальным ежемесячным платежом 15 042 руб. При этом договор заключается на 5 лет, в качестве аванса вносятся 49% от рекомендованной розничной цены, а 15% распределяются на выкупной платеж. По истечению срока договора автомобиль переоформляется на предприятие или физлицо.

Оставить заявку на лизинг любого Haval, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15