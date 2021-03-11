Выгода до 222 тысяч рублей: Газпромбанк Автолизинг увеличил скидки на Haval

Posted 11 марта 2021,, 14:41
Published 11 марта 2021,, 14:41
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Таким образом, кроссоверы и внедорожники одного из самых быстроразвивающихся на российском рынке брендов доступны в лизинг всего от 470 руб. в день.
Haval — автомобильный бренд компании Great Wall Motor, созданный в 2013 году. Широкий модельный ряд внедорожников и кроссоверов, технологичность, современная производственная база, интегрированная сеть поставок комплектующих от лучших иностранных производителей являются основой его успешного развития. На данный момент широкая дистрибьюторская сеть Haval в России насчитывает 96 официальных дилерских центров. По данным АЕБ, в 2020 году продажи Haval в России составили 17 381 автомобиль, что на 41,5% больше, чем годом ранее.
Корпоративные клиенты могут начать эксплуатировать продукцию китайского бренда, воспользовавшись фирменным легким лизингом (упрощенный и ускоренный документооборот, включая заключение сделок при помощи ЭЦП) от Газпромбанк Автолизинга. Чтобы приобрести Haval всего по двум предоставленным документам – паспорту гендиректора и ИНН предприятия, достаточно определиться с вариантом финансирования – с минимальным удорожанием, минимальными первоначальными затратами или минимальным ежемесячным платежом. Для лизингополучателей Haval авансы снижены до минимальных 5%.
Воспользовавшись программой трейд-ин, а также субсидированием лизинга от автопроизводителя и получив скидку 160 тыс. руб. на стильный кроссовер Haval F7x, можно дополнительно увеличить преимущество за счет скидки до 3% от Газпромбанк Автолизинга. В результате автомобиль в комплектации Comfort с двигателем 1.5Т (200 л.с.) по цене 1 549 000 руб. доступен, к примеру, с минимальным ежемесячным платежом 15 042 руб. При этом договор заключается на 5 лет, в качестве аванса вносятся 49% от рекомендованной розничной цены, а 15% распределяются на выкупной платеж. По истечению срока договора автомобиль переоформляется на предприятие или физлицо.
Оставить заявку на лизинг любого Haval, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.