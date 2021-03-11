Выгода до 222 тысяч рублей: Газпромбанк Автолизинг увеличил скидки на Haval

Воспользовавшись программой трейд-ин, а также субсидированием лизинга от автопроизводителя и получив скидку 160 тыс. руб. на стильный кроссовер Haval F7x, можно дополнительно увеличить преимущество за счет скидки до 3% от Газпромбанк Автолизинга. В результате автомобиль в комплектации Comfort с двигателем 1.5Т (200 л.с.) по цене 1 549 000 руб. доступен, к примеру, с минимальным ежемесячным платежом 15 042 руб. При этом договор заключается на 5 лет, в качестве аванса вносятся 49% от рекомендованной розничной цены, а 15% распределяются на выкупной платеж. По истечению срока договора автомобиль переоформляется на предприятие или физлицо.