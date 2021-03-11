Вопрос решили 4 рубля. Известный омский бренд продали за скромную сумму

Стартовая цена составляла около 57 тысяч рублей, но в первом периоде покупателя не нашлось. Каждую неделю, начиная с открытия торгов 21 января, цена снижалась организатором на 7% и к четвертому периоду достигла практически той цифры, которая устроила Игоря Квашнина. Он предложил на 4 рубля больше указанной цены и стал владельцем товарного знака.