Вопрос решили 4 рубля. Известный омский бренд продали за скромную сумму

Posted 11 марта 2021,, 01:56
Published 11 марта 2021,, 01:56
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Омский бизнесмен Игорь Квашнин выкупил бренд «Куриная республика», принадлежавший обанкротившемуся предпринимателю Юрию Афанасенко, за 45,65 тысяч рублей. По данным издания, новый владелец выкупил товарный знак в четвертом периоде торгов посредством публичного предложения.
Стартовая цена составляла около 57 тысяч рублей, но в первом периоде покупателя не нашлось. Каждую неделю, начиная с открытия торгов 21 января, цена снижалась организатором на 7% и к четвертому периоду достигла практически той цифры, которая устроила Игоря Квашнина. Он предложил на 4 рубля больше указанной цены и стал владельцем товарного знака.
В феврале вступило в силу определение Арбитражного суда Омской области: бездействие финансового управляющего Ирины Глазковой признали незаконным. В пяти омских домах продолжали работать магазины с мясными полуфабрикатами под брендом «Куриная республика»: его продолжали использовать третьи лица, вопрос не был проконтролирован Глазковой.