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Posted 11 марта 2021,, 01:56

Published 11 марта 2021,, 01:56

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Вопрос решили 4 рубля. Известный омский бренд продали за скромную сумму

11 марта 2021, 01:56
Товарный знак «Куриная республика» выкупил предприниматель из Омска. Об этом сообщили «Коммерческие вести» со ссылкой на финансового управляющего Ирину Глазкову.

Омский бизнесмен Игорь Квашнин выкупил бренд «Куриная республика», принадлежавший обанкротившемуся предпринимателю Юрию Афанасенко, за 45,65 тысяч рублей. По данным издания, новый владелец выкупил товарный знак в четвертом периоде торгов посредством публичного предложения.

Стартовая цена составляла около 57 тысяч рублей, но в первом периоде покупателя не нашлось. Каждую неделю, начиная с открытия торгов 21 января, цена снижалась организатором на 7% и к четвертому периоду достигла практически той цифры, которая устроила Игоря Квашнина. Он предложил на 4 рубля больше указанной цены и стал владельцем товарного знака.

В феврале вступило в силу определение Арбитражного суда Омской области: бездействие финансового управляющего Ирины Глазковой признали незаконным. В пяти омских домах продолжали работать магазины с мясными полуфабрикатами под брендом «Куриная республика»: его продолжали использовать третьи лица, вопрос не был проконтролирован Глазковой.

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