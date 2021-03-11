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Posted 11 марта 2021,, 06:43

Published 11 марта 2021,, 06:43

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

У председателя правительства Омской области появился новый зам из Москвы

11 марта 2021, 06:43
На странице представительства Омской области появились контакты нового заместителя представителя Омской области при правительстве РФ. Речь идет о Кирилле Мандрыгине.

Он прошел отбор в «Федеральный ПолитСтартап». На конкурс было подано 6 739 заявок из 85 регионов России. Ранее издание «Коммерческие вести» сообщало, что Мандрыгину 40 лет, он работает юристом в Москве.

В период с 2013 по 2016 гг. работал в Госдуме заместителем руководителя аппарата комитета по безопасности и противодействию коррупции, а позже занимал пост помощника зама председателя Госдумы.

В 2020 году вышел в финал конкурса «Лидеры России. Политика» с ним в конкурсе участвовали Игорь Антропенко и Александр Малькевич.

В сентябре 2020 года он победил в конкурсе на замещение вакантной должности заместителя представителя Омской области при правительстве РФ.

#Политика
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