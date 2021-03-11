У председателя правительства Омской области появился новый зам из Москвы

Posted 11 марта 2021,, 06:43
Published 11 марта 2021,, 06:43
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Он прошел отбор в «Федеральный ПолитСтартап». На конкурс было подано 6 739 заявок из 85 регионов России. Ранее издание «Коммерческие вести» сообщало, что Мандрыгину 40 лет, он работает юристом в Москве.
В период с 2013 по 2016 гг. работал в Госдуме заместителем руководителя аппарата комитета по безопасности и противодействию коррупции, а позже занимал пост помощника зама председателя Госдумы.
В 2020 году вышел в финал конкурса «Лидеры России. Политика» с ним в конкурсе участвовали Игорь Антропенко и Александр Малькевич.
В сентябре 2020 года он победил в конкурсе на замещение вакантной должности заместителя представителя Омской области при правительстве РФ.