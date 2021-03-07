Вместо тюльпанов. 8 марта в Омск придет снежное безумие

Posted 7 марта 2021,, 03:45
Published 7 марта 2021,, 03:45
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным местного гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха -2…-7 градусов. Ожидается небольшой снег, а в отдельных районах даже метель. Сильные порывы ветра — до 20 метров в секунду.
В международный женский день погода станет суровее. Столбик термометра местами опустится до -14. Снежные осадки спровоцируют метель и заносы на дорогах. Ветер усилится до 23 метров в секунду.
В ночь с 8 на 9 марта резко похолодает до -19 градусов. По северной половине области продолжит идти небольшой снег. Порывы ветра утихнут от 8 до 13 метров в секунду.
В первый рабочий день на следующей недели столбик термометра вновь поднимется до -4. Осадков не ожидается. А вот ветер по-прежнему будет демонстрировать свою мощь — порывы местами до 18 метров в секунду.