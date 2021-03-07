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Posted 7 марта 2021,, 03:45

Published 7 марта 2021,, 03:45

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Вместо тюльпанов. 8 марта в Омск придет снежное безумие

7 марта 2021, 03:45
Первый весенний праздник, который ассоциируется с тюльпанами и теплой погодой, для омичей пройдет в снежном безумии. Погода представит свою версию «подарка» жительницам Омской области. Прогноз на ближайшие дни от Обь-Иртышского УГМС.

По данным местного гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха -2…-7 градусов. Ожидается небольшой снег, а в отдельных районах даже метель. Сильные порывы ветра — до 20 метров в секунду.

В международный женский день погода станет суровее. Столбик термометра местами опустится до -14. Снежные осадки спровоцируют метель и заносы на дорогах. Ветер усилится до 23 метров в секунду.

В ночь с 8 на 9 марта резко похолодает до -19 градусов. По северной половине области продолжит идти небольшой снег. Порывы ветра утихнут от 8 до 13 метров в секунду.

В первый рабочий день на следующей недели столбик термометра вновь поднимется до -4. Осадков не ожидается. А вот ветер по-прежнему будет демонстрировать свою мощь — порывы местами до 18 метров в секунду.

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