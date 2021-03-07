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Posted 7 марта 2021,, 12:10

Published 7 марта 2021,, 12:10

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Владимир Путин наградил омичей за вклад в борьбу с коронавирусом

7 марта 2021, 12:10
Владимир Путин наградил пятерых омичей за борьбу с коронавирусом. Ордена и медали получат сотрудники омского НИИ Природно-очаговых инфекций. Соответствующий указ уже опубликованным на официальном портале правовой информации.

Омичи получат орден Пирогова и медаль Луки Крымского за вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и профессионализм.

Судя по опубликованному документу, заведующая лабораторией «Омского научно-исследовательского института природно-очаговых инфекций» Светлана Рудакова и ее коллега, врач Сергей Штрек удостоены орденом Пирогова.

Трое младших научных сотрудников научно-исследовательского института — Надия Канешова, Дарья Нашатырева и Ольга Теслова — награждены медалью Луки Крымского.

Всего по указу Владимира Путина за вклад в борьбу с новой инфекцией награды по стране получили более 200 ученых, медиков и сотрудников региональных отделений Роспотребнадзора.

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