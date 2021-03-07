Владимир Путин наградил омичей за вклад в борьбу с коронавирусом

Владимир Путин наградил пятерых омичей за борьбу с коронавирусом. Ордена и медали получат сотрудники омского НИИ Природно-очаговых инфекций. Соответствующий указ уже опубликованным на официальном портале правовой информации.