Владимир Путин наградил омичей за вклад в борьбу с коронавирусом

Posted 7 марта 2021,, 12:10
Published 7 марта 2021,, 12:10
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Омичи получат орден Пирогова и медаль Луки Крымского за вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и профессионализм.
Судя по опубликованному документу, заведующая лабораторией «Омского научно-исследовательского института природно-очаговых инфекций» Светлана Рудакова и ее коллега, врач Сергей Штрек удостоены орденом Пирогова.
Трое младших научных сотрудников научно-исследовательского института — Надия Канешова, Дарья Нашатырева и Ольга Теслова — награждены медалью Луки Крымского.
Всего по указу Владимира Путина за вклад в борьбу с новой инфекцией награды по стране получили более 200 ученых, медиков и сотрудников региональных отделений Роспотребнадзора.