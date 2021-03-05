Стал доступнее. В Омске задешево пытаются продать ранее популярную пекарню

Posted 5 марта 2021,, 12:46
Published 5 марта 2021,, 12:46
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Приобрести готовый бизнес на площади 14 кв. метров можно как с оборудованием, так и без него. В стоимость входят сигнализация, кондиционер, встроенная мебель и освещение. Почему точку питания было принято решение продать, владелец не сообщал.
Напомним, сеть пекарен-кондитерских «Пряно румяно» начала работать в Омске в 2017 году. Еще в 2018 году руководитель сети Вячеслав Лыков рассказал в интервью изданию «Коммерческие вести», что хочет вывести бизнес на федерльный уровень.
В Омске планировалось открыть 30 точек продаж. Началось все с открытия в городе кондитерской «Плюшкин С», которая позже изменила название.