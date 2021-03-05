Стал доступнее. В Омске задешево пытаются продать ранее популярную пекарню

Одну из точек сети пекарен-кондитерских «Пряно румяно», выставленную на продажу за 500 тыс. рублей в конце декабря, никто пока что так и не купил. Владелец сети принял решение сбить цену. Точку отдают за 400 тыс. рублей, а находится она в самом центре города, на пересечении улиц Масленникова и проспекта Карла Маркса.