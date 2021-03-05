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Posted 5 марта 2021,, 12:46

Published 5 марта 2021,, 12:46

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Стал доступнее. В Омске задешево пытаются продать ранее популярную пекарню

5 марта 2021, 12:46
Одну из точек сети пекарен-кондитерских «Пряно румяно», выставленную на продажу за 500 тыс. рублей в конце декабря, никто пока что так и не купил. Владелец сети принял решение сбить цену. Точку отдают за 400 тыс. рублей, а находится она в самом центре города, на пересечении улиц Масленникова и проспекта Карла Маркса.

Приобрести готовый бизнес на площади 14 кв. метров можно как с оборудованием, так и без него. В стоимость входят сигнализация, кондиционер, встроенная мебель и освещение. Почему точку питания было принято решение продать, владелец не сообщал.

Напомним, сеть пекарен-кондитерских «Пряно румяно» начала работать в Омске в 2017 году. Еще в 2018 году руководитель сети Вячеслав Лыков рассказал в интервью изданию «Коммерческие вести», что хочет вывести бизнес на федерльный уровень.

В Омске планировалось открыть 30 точек продаж. Началось все с открытия в городе кондитерской «Плюшкин С», которая позже изменила название.

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