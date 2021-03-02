Каско от ВСК доступно со скидкой 20% для участников программы лояльности СберСпасибо

Posted 2 марта 2021,, 08:28
Published 2 марта 2021,, 08:28
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Купоном могут воспользоваться физические лица при страховании автомобиля не старше 8 лет, ранее не застрахованного в ВСК. Полис каско оформляется по стандартному пакету рисков. Преимущество доступно в дистанционных сервисах ВСК – онлайн-магазине и мобильном приложении, а также в акции участвуют 322 офиса ВСК по всей России.
Более того, после приобретения купона вас ждёт 3% бонусами за первую последующую покупку полиса по карте СберБанка в Страховом Доме ВСК.
Федеральная бонусная программа «СберСпасибо» (www.spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «СберСпасибо» может стать любой держатель банковской карты СберБанка. Сегодня в ней участвуют более 45 млн человек. Участники накапливают бонусы за покупки по картам СберБанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнёров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные бонусы можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах.
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) – по версии АКРА и «BB» – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.