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Posted 2 марта 2021,, 08:28

Published 2 марта 2021,, 08:28

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Каско от ВСК доступно со скидкой 20% для участников программы лояльности СберСпасибо

2 марта 2021, 08:28
Каждый участник программы лояльности «СберСпасибо» до 31 декабря 2021 сможет обменять 100 бонусов на купон со скидкой 20% при покупке полиса каско в Страховом Доме ВСК.

Купоном могут воспользоваться физические лица при страховании автомобиля не старше 8 лет, ранее не застрахованного в ВСК. Полис каско оформляется по стандартному пакету рисков. Преимущество доступно в дистанционных сервисах ВСК – онлайн-магазине и мобильном приложении, а также в акции участвуют 322 офиса ВСК по всей России.

Более того, после приобретения купона вас ждёт 3% бонусами за первую последующую покупку полиса по карте СберБанка в Страховом Доме ВСК.

Подробнее об акции можно узнать по телефонам 8 800 755-75-75 *7575, а также здесь.

Федеральная бонусная программа «СберСпасибо» (www.spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «СберСпасибо» может стать любой держатель банковской карты СберБанка. Сегодня в ней участвуют более 45 млн человек. Участники накапливают бонусы за покупки по картам СберБанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнёров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные бонусы можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах.

САО «ВСК»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) – по версии АКРА и «BB» – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.

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