Новый антикризисный пакет для Омска. Меры для выживания или реальная помощь

Пакет поддержки
Правительство России разрабатывает новые меры поддержки для бизнеса. Информация об этом появилась в начале минувшей неделе в федеральных СМИ. Позже новость подтвердил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, который рассказал, что антикризисный пакет мер действительно обсуждается.
Определена главная задача - сохранение занятости, но какими будут меры поддержки пока не решено. На данный момент в правительстве РФ обсуждают введение пяти видов помощи.
А именно, перезапуск программы кредитования для бизнеса под 0% на выплату заработной платы; дополнительное снижение стоимости льготных кредитов (на 2-3%), при условии увеличения в этом году на 10% числа сотрудников предприятия; списание долгов по налогам и страховым выплатам для малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии (туризм, общепит, гостиничный бизнес, Event-индустрия); заморозка на уровне 2020 года кадастровой стоимости объектов недвижимости, которая используется для расчета налоговых платежей; а также введение некоего переходного налогового режима для предприятий, которые по своим оборотам переросли «упрощенку» и патент, но не готовы перейти на общую систему налогообложения (ОСН считается самым «дорогим» и трудоемким режимом из всех существующих вариантов налогообложения).
По оценка экспертов, данный новый пакет мер поддержки может стоить федеральному бюджету до 200 млрд рублей. Не исключено, что с учетом возможностей казны программа будет существенно подкорректирована.
Лучше чем ничего
Омские эксперты полагают, что если эти меры запустят, они в любом случае пойдут на пользу бизнесу: и перекредитовка, и льготные кредиты, и налоговые новации. В тоже время не все из них окажут долгосрочное влияние. Кроме того, есть риск поддержать не тех, кому помощь действительно нужна.
«На мой взгляд новый правительственный пакет мер страдает теми же недостатками, что и прошлый - правительство пытается ряд собственных задач решать за счет бизнеса. А следует разделять: меры на поддержку бизнеса и меры на поддержку населения», - говорит экономист Гульнар Айтхожина.
По ее мнению, наиболее эффективными мерами могли бы стать самые очевидные вещи - сохранение ЕНВД и снижение ставки по страховым взносам. Но правительство, видимо, не готово это предложить.
В тоже время эксперт признает, что ранее выданные госсубсидии, выплаты связанные с зарплатой и льготные кредиты сыграли положительную роль.
«Но это меры не убить бизнес, а не реальная поддержка и развитие. Не соглашусь и с точечным подходом к предпринимаемым мерам. В сегодняшних новых критических условиях нужны массовые меры»,
- полагает специалист.
По мнению председателя регионального отделения «Опора России» Александра Дерябина, сегодня ключевым фактором, ограничивающим развитие бизнеса является низкий спрос и напряженная ситуация с коронавирусом. Исходя из этого должны вводится меры поддержки.
«Важно, чтобы принимаемые меры были направлены на рост экономики и повышение благосостояния населения. Предлагаемые в новом пакете льготные кредиты будут востребованы при условии значительного снижения влияния пандемии на хозяйственную жизнь компаний, если предприниматели увидят перспективы восстановления бизнеса и будут готовы брать на себя обязательства по возврату средств», - отметил он.
Перенос проблем на будущее
Омские предприниматели в целом одобряют инициативу правительства. Предприниматель Виктор Шкуренко считает любую поддержку благом для бизнеса.
«Я очень скептически отношусь к нашей власти, но то, что предлагается достаточно продуманно и своевременно. И, насколько я понял, для бюджета это будет не большая нагрузка», - говорит он.
И все же, по мнению омского ритейлера, разумнее было бы оказывать точечную помощь нуждающимся. К примеру, как это было в начале пандемии, когда раздавали бесплатные продуктовые наборы населению. А также целенаправленно поддержать наиболее пострадавшие сферы экономики — общепит и туризм.
«Разумно было бы снизить НДС рестораторам. Я могу объяснить зачем это надо сделать. Дело в том, что у них, в отличии от торговцев, очень большая наценка. Поэтому они очень много платят НДС.
Обсуждался вариант сделать ставку для них 10%, а не 20%, как сейчас. Это бы очень им помогло», - сказал Шкуренко.
В тоже время многие омские предприниматели довольно скептически относятся к новым мерам поддержки, полагая, что много толку от них не будет.
«Там нет деталей. Так, общие фразы. А меры больше похожи не на поддержку, а попытку реанимировать некоторые виды бизнеса. Те, у кого не было возможности работать длительное время, но был «жирок», чтобы не закрыться совсем.
А нашей экономике сейчас нужно вливание денег через крупные инвестпроекты и увеличение доли от налогов, которая бы оставалась в Омске»,- уверен соучредитель компании «Росювелирторг» Кирилл Хариби.
По мнению совладельца группы «Музыка и кино» Дениса Кошеля, оценить такую меру как списание налоговой задолженности довольно трудно. Поскольку предприниматели стараются не допускать возникновения задолженности по налогам - а это значит, что этим инструментом воспользуются далеко не все.
Что касается заморозки кадастровой стоимости, то декларируется применение этой меры к случаям перехода на общую систему налогообложения, а для Омска это, скорее, единичные случаи.
«В итоге есть основание полагать, что реальная эффективность анонсированных преференций может быть значительно ниже градуса патетики их объявления.
К льготным кредитам я изначально отношусь критически: по сути, это пролонгация кредитной нагрузки бизнеса. А значит, перенос проблем на будущее», - считает предприниматель.
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Подводя итог, необходимо отметить еще одну специфику омского бизнеса. Звучит немного необычно, но большинство наших предпринимателей законопослушны, с высокой налоговой моралью. Это подтверждается прошлогодним периодом предоставления отсрочки по налогам, когда абсолютное большинство омских налогоплательщиков уже давно заплатило все налоги.
Как ни печально, но в такой ситуации омский бизнес почти ничего не получит от предполагаемого введения льгот в форме списания долгов.
«На счет списания задолженности - очень спорная инициатива. Считаю такую практику негативной, нарушающей принцип справедливости. Почему кто-то брал кредиты и платил налоги из последних сил, а другой копил долги - и ему прощается?» - задается вопросом Гульнар Айтхожина.