Новый антикризисный пакет для Омска. Меры для выживания или реальная помощь

А именно, перезапуск программы кредитования для бизнеса под 0% на выплату заработной платы; дополнительное снижение стоимости льготных кредитов (на 2-3%), при условии увеличения в этом году на 10% числа сотрудников предприятия; списание долгов по налогам и страховым выплатам для малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии (туризм, общепит, гостиничный бизнес, Event-индустрия); заморозка на уровне 2020 года кадастровой стоимости объектов недвижимости, которая используется для расчета налоговых платежей; а также введение некоего переходного налогового режима для предприятий, которые по своим оборотам переросли «упрощенку» и патент, но не готовы перейти на общую систему налогообложения (ОСН считается самым «дорогим» и трудоемким режимом из всех существующих вариантов налогообложения).