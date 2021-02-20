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В Нижнем Новгороде на 17 процентов завершили возведение обводной дороги

В Нижнем Новгороде на 17 процентов завершили возведение обводной дороги

20 февраля 2021, 14:03
Фото: pixabay.com
Четвертая очередь строительно-монтажных работ по строительству обхода Нижнего Новгорода завершена на 17 процентов.

Как сообщает infox.ru, сейчас идет строительство пяти опор путепровода. Забиты сваи, идет обустройство стоек и насадок на концевых опорах.

Работы идут согласно графика. Сейчас главное строительство ведется в Кстовском районе на отрезке трассы с 465 по 473 километр. Там в ходе реконструкции участка в месте поворота на Лавровку снимается, грунт, формируются насыпи, идет укрепление обочин.

В районе Работок возводится отрезок дороги длиной 2,5 километра. Там строительство моста через реку Алферовку завершено на 18 процентов.

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