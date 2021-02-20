В Нижнем Новгороде на 17 процентов завершили возведение обводной дороги

Работы идут согласно графика. Сейчас главное строительство ведется в Кстовском районе на отрезке трассы с 465 по 473 километр. Там в ходе реконструкции участка в месте поворота на Лавровку снимается, грунт, формируются насыпи, идет укрепление обочин.