В Нижнем Новгороде на 17 процентов завершили возведение обводной дороги

Как сообщает infox.ru, сейчас идет строительство пяти опор путепровода. Забиты сваи, идет обустройство стоек и насадок на концевых опорах.
Работы идут согласно графика. Сейчас главное строительство ведется в Кстовском районе на отрезке трассы с 465 по 473 километр. Там в ходе реконструкции участка в месте поворота на Лавровку снимается, грунт, формируются насыпи, идет укрепление обочин.
В районе Работок возводится отрезок дороги длиной 2,5 километра. Там строительство моста через реку Алферовку завершено на 18 процентов.