В Омске построят дом со специально спроектированным детским садом

Особенностью дома стало то, что первый этаж отведен для строительства детского сада на 80 мест. Это не просто площадь, которая будет сдана в аренду, а специальный проект, предусматривающий строительство помещения именно для дошкольного образования. Для молодых родителей шаговая доступность детского сада создаст идеальные условия для посещения, так как получится значительно сэкономить время в пути до детского сада.