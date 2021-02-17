В Омске построят дом со специально спроектированным детским садом

Posted 17 февраля 2021,, 05:09
Published 17 февраля 2021,, 05:09
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Дом находится на небольшом удалении от крупных автомобильных магистралей, что благоприятно отразится на экологии и уровне шума. Первый этаж дома будет отведен под коммерческую недвижимость.
Удобное расположение квартир позволит планировать комфортное обустройство жилья. В каждом подъезде дома предусмотрено размещение консьержа и камеры хранения крупногабаритных вещей. На первом этаже можно разместить коммерческую недвижимость: кафе, банк, магазин.
Особенностью дома стало то, что первый этаж отведен для строительства детского сада на 80 мест. Это не просто площадь, которая будет сдана в аренду, а специальный проект, предусматривающий строительство помещения именно для дошкольного образования. Для молодых родителей шаговая доступность детского сада создаст идеальные условия для посещения, так как получится значительно сэкономить время в пути до детского сада.
В проекте предусмотрено и строительство многоуровневого гаража, чтобы освободить площадку перед самим домом от машин.