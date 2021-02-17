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Posted 17 февраля 2021,, 05:09

Published 17 февраля 2021,, 05:09

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске построят дом со специально спроектированным детским садом

17 февраля 2021, 05:09
Весной этого года ЖСК «Рубин» начинает строительство 16-этажного жилого дома. Дом станет первым этапом застройки «РубиНового квартала» в Октябрьском округе на улице Харьковская-1.

Дом находится на небольшом удалении от крупных автомобильных магистралей, что благоприятно отразится на экологии и уровне шума. Первый этаж дома будет отведен под коммерческую недвижимость.

Удобное расположение квартир позволит планировать комфортное обустройство жилья. В каждом подъезде дома предусмотрено размещение консьержа и камеры хранения крупногабаритных вещей. На первом этаже можно разместить коммерческую недвижимость: кафе, банк, магазин.

Особенностью дома стало то, что первый этаж отведен для строительства детского сада на 80 мест. Это не просто площадь, которая будет сдана в аренду, а специальный проект, предусматривающий строительство помещения именно для дошкольного образования. Для молодых родителей шаговая доступность детского сада создаст идеальные условия для посещения, так как получится значительно сэкономить время в пути до детского сада.

В проекте предусмотрено и строительство многоуровневого гаража, чтобы освободить площадку перед самим домом от машин.

Более подробно ознакомиться можно на сайте ЖСК «Рубин-2».

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