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Posted 16 февраля 2021,, 08:17

Published 16 февраля 2021,, 08:17

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Регистрация на лыжный марафон в Ханты-Мансийске продлится до 9 апреля

16 февраля 2021, 08:17
VIII Югорский лыжный марафон объявил о наборе участников в онлайн-формате. Его генеральным партнером является банк “Открытие”.

Как сообщает sovsport.ru, все участвующие в марафоне должны будут сдать тест на COVID-19 и предъявить справку об отрицательном результате. Тест нужно сдать не ранее, чем за трое суток до начала соревнований.

Пандемия отразилась и на формате проведения марафона. В отличие от традиционной организации в этом году лыжники старше 65 лет смогут участвовать в соревнованиях только онлайн. Как конкретно это будет организовано, сообщат позднее.

В этом году лыжная гонка пройдет 10 апреля в административном центре Югры. Соревнования состоятся на трех дистанциях на выбор - 50 км, 25 км и 5 км.

Виталий Мосунов, управляющий Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие”, отметил, что марафон станет особенным сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, его формат пришлось скорректировать с учетом эпидемиологической обстановки. Во-вторых, в этом году участие в соревнованиях станет бесплатным, то есть они стали более доступными для большинства желающих. Наконец, организаторами было принято решение не менять медали 2020 года - года, в который марафон впервые не проводился из-за коронавируса. Мосунов отметил, что такие награды будут иметь историческую ценность и особое значение.

Правительство ХМАО, АУ “ЮграМегаСпорт”, Федерация лыжных гонок региона в партнерстве с банком “Открытие” организуют марафон с 2013 года. Ежегодно на него стекаются тысячи спортсменов и болельщиков из разных регионов и государств. В 2019 году гонка приняла более 2,5 тысячи участников.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона - 2021 - sports.ru, федеральный медиахолдинг 1MI, информационно-аналитический портал siapress.ru.

Генеральный информационный партнер - ИД «Советский спорт».

Чтобы стать участником, каждый желающий может просто заполнить регистрационную форму заявки на сайте ugraloppet.ru или на сайте russialoppet.ru до 9 апреля. Регистрационные сборы отменены, поэтому участие в этом году бесплатно.

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