Регистрация на лыжный марафон в Ханты-Мансийске продлится до 9 апреля

Виталий Мосунов, управляющий Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие”, отметил, что марафон станет особенным сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, его формат пришлось скорректировать с учетом эпидемиологической обстановки. Во-вторых, в этом году участие в соревнованиях станет бесплатным, то есть они стали более доступными для большинства желающих. Наконец, организаторами было принято решение не менять медали 2020 года - года, в который марафон впервые не проводился из-за коронавируса. Мосунов отметил, что такие награды будут иметь историческую ценность и особое значение.